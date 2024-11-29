Политолог обрадовался истерике США и НАТО из-за визита Белоусова в КНДР

Глава Минобороны России Андрей Белоусов своим визитом в Северную Корею продемонстрировал «недружественным» государствам, что у нашей страны есть очередной союзник, с которым установлены взаимовыгодные отношения. Однако эти отношения огорчают США и НАТО.

Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Юрий Светов. По его словам, союзнические отношения РФ и КНДР вызывают негодование на Западе, потому что в очередной раз рухнули их мечты об изоляции России. Именно поэтому в американской прессе можно заметить истерику, мол, Китай недоволен сближением соседних стран.