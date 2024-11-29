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29 ноября, 14:31

Политолог обрадовался истерике США и НАТО из-за визита Белоусова в КНДР

Политолог Светов: США и НАТО негодуют из-за союзнических отношений РФ и КНДР

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Глава Минобороны России Андрей Белоусов своим визитом в Северную Корею продемонстрировал «недружественным» государствам, что у нашей страны есть очередной союзник, с которым установлены взаимовыгодные отношения. Однако эти отношения огорчают США и НАТО.

Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Юрий Светов. По его словам, союзнические отношения РФ и КНДР вызывают негодование на Западе, потому что в очередной раз рухнули их мечты об изоляции России. Именно поэтому в американской прессе можно заметить истерику, мол, Китай недоволен сближением соседних стран.

Однако США не смогут рассорить Россию и Китай, уверен эксперт, ведь отношения между нами носят доверительный характер. Политолог подчеркнул: и в Москве, и в Пекине понимают, что Пхеньян должен сотрудничать с обеими державами.
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Напомним, что 29 ноября министр обороны Андрей Белоусов прибыл с официальным визитом в КНДР. В ходе визита глава МО РФ заявил, что дружеские связи между Россией и Северной Кореей расширяются во всех сферах.

Борис Эльфанд
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