Белоусов прибыл в КНДР

Министр обороны России Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Как сообщает МО РФ, глава ведомства встретится с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Самолёт Белоусова в аэропорту Сунан встречал северокорейский коллега, генерал армии Но Гван Чхоль и рота почетного караула Корейской народной армии.