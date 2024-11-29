Белоусов прибыл в КНДР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров/
Министр обороны России Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Как сообщает МО РФ, глава ведомства встретится с представителями военного и военно-политического руководства республики.
Самолёт Белоусова в аэропорту Сунан встречал северокорейский коллега, генерал армии Но Гван Чхоль и рота почетного караула Корейской народной армии.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал КНДР в числе союзников России в военной сфере. Также в этом списке — Иран и Китай.