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29 ноября, 05:23

Белоусов прибыл в КНДР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров/

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров/

Министр обороны России Андрей Белоусов 29 ноября прибыл с официальным визитом в КНДР. Как сообщает МО РФ, глава ведомства встретится с представителями военного и военно-политического руководства республики.

Самолёт Белоусова в аэропорту Сунан встречал северокорейский коллега, генерал армии Но Гван Чхоль и рота почетного караула Корейской народной армии.

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Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал КНДР в числе союзников России в военной сфере. Также в этом списке — Иран и Китай.

Александра Вишнякова
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