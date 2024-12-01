Почётный караул, гимн и флаги: КНДР закатила Белоусову торжественные проводы
КНДР устроила торжественные проводы Белоусову под завершение визита
Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль. Фото © ЦТАК
Северная Корея устроила торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна для российского министра обороны Андрея Белоусова, завершающего свой визит в КНДР. Об этом сообщает ЦТАК и публикует фото.
Белоусова провожают в Россию. Фото © ЦТАК
«Были исполнены гимны КНДР и РФ. Товарищ Белоусов осмотрел порядки роты почётного караула Корейской народной армии», — сказано в публикации.
Но Гван Чхоль и Андрей Белоусов осматривают порядки роты почётного караула. Фото © ЦТАК
Авторы указали, что провожать Белоусова приехал глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и другие корейские военачальники. На торжественных проводах были и сотрудники российской дипмиссии.
Высокопоставленные корейские офицеры и сотрудники посольства РФ. Фото © ЦТАК
«Делегацию провожали министр обороны КНДР Но Гван Чхор, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и другие командиры Минобороны, соответствующие руководящие работники, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в нашей стране Александр Мацегора, сотрудники посольства», — сказано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
Напомним, что Андрей Белоусов приехал в КНДР 29 ноября. Там его встретил почётный караул и генерал Но Гван Чхоль, с которым глава российского Минобороны в рамках своего визита провёл переговоры. Затем состоялась и встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который в ходе беседы сказал, что Северная Корея всегда будет с Россией.