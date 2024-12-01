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1 декабря, 14:39

Почётный караул, гимн и флаги: КНДР закатила Белоусову торжественные проводы

КНДР устроила торжественные проводы Белоусову под завершение визита

Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль. Фото © ЦТАК

Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль. Фото © ЦТАК

Северная Корея устроила торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна для российского министра обороны Андрея Белоусова, завершающего свой визит в КНДР. Об этом сообщает ЦТАК и публикует фото.

Белоусова провожают в Россию. Фото © ЦТАК

Белоусова провожают в Россию. Фото © ЦТАК

«Были исполнены гимны КНДР и РФ. Товарищ Белоусов осмотрел порядки роты почётного караула Корейской народной армии», — сказано в публикации.

Но Гван Чхоль и Андрей Белоусов осматривают порядки роты почётного караула. Фото © ЦТАК

Но Гван Чхоль и Андрей Белоусов осматривают порядки роты почётного караула. Фото © ЦТАК

Авторы указали, что провожать Белоусова приехал глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и другие корейские военачальники. На торжественных проводах были и сотрудники российской дипмиссии.

Высокопоставленные корейские офицеры и сотрудники посольства РФ. Фото © ЦТАК

Высокопоставленные корейские офицеры и сотрудники посольства РФ. Фото © ЦТАК

«Делегацию провожали министр обороны КНДР Но Гван Чхор, начальник Главного Политуправления КНА Чон Гён Тхэк и другие командиры Минобороны, соответствующие руководящие работники, а также чрезвычайный и полномочный посол РФ в нашей стране Александр Мацегора, сотрудники посольства», — сказано на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

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Напомним, что Андрей Белоусов приехал в КНДР 29 ноября. Там его встретил почётный караул и генерал Но Гван Чхоль, с которым глава российского Минобороны в рамках своего визита провёл переговоры. Затем состоялась и встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который в ходе беседы сказал, что Северная Корея всегда будет с Россией.

Владимир Озеров
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