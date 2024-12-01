Почётный караул, гимн и флаги: КНДР закатила Белоусову торжественные проводы

Северная Корея устроила торжественные проводы в аэропорту Пхеньяна для российского министра обороны Андрея Белоусова, завершающего свой визит в КНДР. Об этом сообщает ЦТАК и публикует фото.

Белоусова провожают в Россию. Фото © ЦТАК

«Были исполнены гимны КНДР и РФ. Товарищ Белоусов осмотрел порядки роты почётного караула Корейской народной армии», — сказано в публикации.

Но Гван Чхоль и Андрей Белоусов осматривают порядки роты почётного караула. Фото © ЦТАК

Авторы указали, что провожать Белоусова приехал глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и другие корейские военачальники. На торжественных проводах были и сотрудники российской дипмиссии.

Высокопоставленные корейские офицеры и сотрудники посольства РФ. Фото © ЦТАК