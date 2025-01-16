Северная Корея открыла границы для иностранных туристов

Северная Корея официально запустила особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов, сообщает китайская туристическая компания Young Pioneer Tours со ссылкой от своих партнёров в КНДР.

По данным туроператора, «Расон» планирует открыть свои границы для туристов со всего мира, за исключением граждан США и Южной Кореи. В сообщении также отмечается, что первыми в зону смогут попасть китайские гости.

16 января информационное агентство AFP сообщило, что в четверг три туристические компании из Китая и Испании объявили о получении уведомления о том, что иностранные путешественники теперь могут посещать свободную экономическую зону «Расон» в Северной Корее, расположенную на границе с Россией и Китаем.