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6 марта, 02:54

Семь человек пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Южной Корее

Семеро человек получили травмы из-за попадания снаряда в жилой дом в Пхочхоне, Южная Корея. Как сообщает издание «Рёнхап», всё случилось около 10:00 по местному времени (4:00 по Москве) на северной стороне страны, у самой границы с КНДР.

«В результате семь человек получили ранения и было разрушено несколько зданий в деревне»,указано в материале.

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Место происшествия расположено в 43 километрах к северу от Сеула. Сейчас ведётся расследование, проверяется связь произошедшего и совместных учений с США. Откуда прилетел снаряд, пока остаётся неизвестным.

Ранее Life.ru рассказывал, что Южная Корея ввела в строй новую баллистическую ракету, которая поражает подземные объекты, бункеры и тоннели противника. После развёртывания системы она встала на боевое дежурство.

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Shutterstock / FOTODOM / Stock for you

Лия Мурадьян
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