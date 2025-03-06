Семь человек пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Южной Корее

Семеро человек получили травмы из-за попадания снаряда в жилой дом в Пхочхоне, Южная Корея. Как сообщает издание «Рёнхап», всё случилось около 10:00 по местному времени (4:00 по Москве) на северной стороне страны, у самой границы с КНДР.

«В результате семь человек получили ранения и было разрушено несколько зданий в деревне», — указано в материале.

Место происшествия расположено в 43 километрах к северу от Сеула. Сейчас ведётся расследование, проверяется связь произошедшего и совместных учений с США. Откуда прилетел снаряд, пока остаётся неизвестным.