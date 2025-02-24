Южная Корея сняла часть санкций с РФ

«С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов» <…> Экспорт в РФ медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — указано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что решение об отмене санкций принято в связи со «сложностями, о которых сообщали компании-экспортёры». Власти решили изменить систему экспортного контроля, чтобы разрешить поставки медицинского оборудования, «вероятность использования которого в качестве вооружения» считается низкой. В качестве примера министерство привело рентгеновские аппараты. Теперь для их экспорта достаточно будет предоставить стандартные документы для поставок за границу. Однако для остальных товаров, подпадающих под санкции, по-прежнему необходимо получать индивидуальные разрешения на экспорт.