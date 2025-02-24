Южная Корея сняла часть санкций с РФ
Южная Корея отменила ограничения на поставку медоборудования в РФ
Южная Корея частично смягчила санкции в отношении России. Так, с 28 февраля республика отменяет ограничения на экспорт медицинского оборудования в нашу страну, как сообщает южнокорейское министерство торговли.
«С 28 февраля вступает в силу проект изменений «Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов» <…> Экспорт в РФ медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений», — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что решение об отмене санкций принято в связи со «сложностями, о которых сообщали компании-экспортёры». Власти решили изменить систему экспортного контроля, чтобы разрешить поставки медицинского оборудования, «вероятность использования которого в качестве вооружения» считается низкой. В качестве примера министерство привело рентгеновские аппараты. Теперь для их экспорта достаточно будет предоставить стандартные документы для поставок за границу. Однако для остальных товаров, подпадающих под санкции, по-прежнему необходимо получать индивидуальные разрешения на экспорт.
Между тем сегодня ЕС назначил 16-й пакет санкций против РФ. В список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Также ЕС отключил 13 российских банков от системы SWIFT и ввёл запрет на экспорт игровых консолей в нашу старну. В немилость европейцам также попали комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, гимнаст Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин. Вскоре в ЕС заявили о подготовке нового пакета ограничений.
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