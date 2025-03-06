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6 марта, 07:09

Число раненых при сбросе 4 бомб с истребителя на дома в Южной Корее достигло 15

Бомбы сошли с истребителя во время учений и упали в южнокорейском городе. Обложка © news.naver.com

Бомбы сошли с истребителя во время учений и упали в южнокорейском городе. Обложка © news.naver.com

Число пострадавших в результате случайного сброса авиационных бомб на южнокорейский город Пхочхон провинции Кёнгидо в окрестностях военного полигона увеличилось до 15 человек. О погибших информации нет, сообщает Yonhap.

«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжёлые травмы», — уточнили журналисты.

Сброс бомб за пределами полигона произошёл во время учений США и Республики Корея, к которым привлекли около 160 единиц техники, включая танки, истребители и вертолёты. Полигон находится в 25 км от границы с КНДР. Изначально СМИ писали, что по ошибке было сброшено 8 бомб MK-82, позже стало известно, что по 4 бомбы сбросили два истребителя KF-16.

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Андрей Бражников
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