Число раненых при сбросе 4 бомб с истребителя на дома в Южной Корее достигло 15
Бомбы сошли с истребителя во время учений и упали в южнокорейском городе. Обложка © news.naver.com
Число пострадавших в результате случайного сброса авиационных бомб на южнокорейский город Пхочхон провинции Кёнгидо в окрестностях военного полигона увеличилось до 15 человек. О погибших информации нет, сообщает Yonhap.
«В результате аварии на данный момент пострадали 15 человек. Из них двое получили тяжёлые травмы», — уточнили журналисты.
Сброс бомб за пределами полигона произошёл во время учений США и Республики Корея, к которым привлекли около 160 единиц техники, включая танки, истребители и вертолёты. Полигон находится в 25 км от границы с КНДР. Изначально СМИ писали, что по ошибке было сброшено 8 бомб MK-82, позже стало известно, что по 4 бомбы сбросили два истребителя KF-16.