Число раненых при сбросе 4 бомб с истребителя на дома в Южной Корее достигло 15

Число пострадавших в результате случайного сброса авиационных бомб на южнокорейский город Пхочхон провинции Кёнгидо в окрестностях военного полигона увеличилось до 15 человек. О погибших информации нет, сообщает Yonhap.

Сброс бомб за пределами полигона произошёл во время учений США и Республики Корея, к которым привлекли около 160 единиц техники, включая танки, истребители и вертолёты. Полигон находится в 25 км от границы с КНДР. Изначально СМИ писали, что по ошибке было сброшено 8 бомб MK-82, позже стало известно, что по 4 бомбы сбросили два истребителя KF-16.