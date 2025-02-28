Ким Чен Ын приказал Армии КНДР быть готовой применить ядерное оружие
ЦТАК: Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время четвёртых с начала года испытаний стратегических крылатых ракет призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны. По его убеждению, самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Слова главы государства приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Ким Чен Ын подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных ВС, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надёжного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, — это ответственная миссия и обязанность ядерных ВС Республики», — пишет агентство.
Северокорейский лидер во время манёвров назвал целью ракетных учений в демонстрации способности Армии КНДР нанести контрудар в любом пространстве.
Как уже писал Life.ru, КНДР сегодня заявила об успешном испытательном пуске стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе. Запуск был проведён для проверки сил ядерного сдерживания.