Путин принял в Кремле посланника Ким Чен Ына
Путин принял в Кремле секретаря ЦК Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёна
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с секретарём Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном, который приехал в Москву в рамках рабочего визита. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин встретился с Ли Хи Ёном. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, Секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — говорится в сообщении.
Перед встречей с Путиным северокорейский политик провёл межпартийные консультации с секретарём Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым на площадке Центрального исполкома ЕР. Стороны договорились укреплять двухстороннее сотрудничество и вместе реагировать на недружественные шаги США и их сателлитов.
Напомнил, в июне 2024 года Владимир Путин побывал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало беспокойство на Западе. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и КНДР. В Кремле же отметили, что любая внешнеполитическая активность РФ воспринимается Западом в штыки.
Telegram / «Кремль. Новости»