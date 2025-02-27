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Регион
27 февраля, 14:35

Путин принял в Кремле посланника Ким Чен Ына

Путин принял в Кремле секретаря ЦК Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёна

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с секретарём Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном, который приехал в Москву в рамках рабочего визита. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Ли Хи Ёном. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, Секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — говорится в сообщении.

Перед встречей с Путиным северокорейский политик провёл межпартийные консультации с секретарём Генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым на площадке Центрального исполкома ЕР. Стороны договорились укреплять двухстороннее сотрудничество и вместе реагировать на недружественные шаги США и их сателлитов.

Напомнил, в июне 2024 года Владимир Путин побывал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало беспокойство на Западе. Тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между Россией и КНДР. В Кремле же отметили, что любая внешнеполитическая активность РФ воспринимается Западом в штыки.

«Спасибо, дорогой брат!» Президент Гвинеи-Бисау перешёл на русский на встрече с Путиным
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Telegram / «Кремль. Новости»

Наталья Афонина
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