Путин принял в Кремле посланника Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с секретарём Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном, который приехал в Москву в рамках рабочего визита. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин встретился с Ли Хи Ёном. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, Секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — говорится в сообщении.