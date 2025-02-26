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26 февраля, 13:39

«Спасибо, дорогой брат!» Президент Гвинеи-Бисау перешёл на русский на встрече с Путиным

Президент Гвинеи-Бисау по-русски назвал Путина братом на встрече в Кремле

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Российский лидер во время общения подчеркнул, что отношения между странами развиваются успешно и строятся на основе растущего доверия.

«В этом году исполняется, по-моему, 50 лет, даже больше, чем 50 лет, уже 52 года, по-моему, установления дипломатических отношений между нашими странами. И все эти годы они развивались успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия», — отметил Путин в ходе российско-бисайских переговоров.

Лидер Гвинеи-Бисау поприветствовал Путина на русском языке и поблагодарил за тёплый приём, назвав его «дорогим братом».

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Ранее Путин заявил, что проведение переговоров между Россией и США в Эр-Рияде было назначено с целью повышения доверия между странами. Общение длилось 4,5 часа.

Татьяна Миссуми
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