«Спасибо, дорогой брат!» Президент Гвинеи-Бисау перешёл на русский на встрече с Путиным

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с коллегой из Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало. Российский лидер во время общения подчеркнул, что отношения между странами развиваются успешно и строятся на основе растущего доверия.

«В этом году исполняется, по-моему, 50 лет, даже больше, чем 50 лет, уже 52 года, по-моему, установления дипломатических отношений между нашими странами. И все эти годы они развивались успешно на основе взаимного уважения и растущего доверия», — отметил Путин в ходе российско-бисайских переговоров.