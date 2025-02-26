Песков заявил об отсутствии новых подробностей по встрече Путина и Трампа

У России и США есть понимание того, что личная встреча президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — должна состояться, однако никаких новых подробностей о подготовке к этому событию пока нет. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По личной встрече пока нет уточнений. Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — пояснил спикер Кремля.