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26 февраля, 09:37

Песков заявил об отсутствии новых подробностей по встрече Путина и Трампа

У России и США есть понимание того, что личная встреча президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — должна состояться, однако никаких новых подробностей о подготовке к этому событию пока нет. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По личной встрече пока нет уточнений. Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — пояснил спикер Кремля.

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Ранее стала известна дата очередной встречи российской и американских делегаций на уровне министерств иностранных дел. Команды переговорщиков намерены встретиться в конце этой недели и обсудить имеющиеся в двусторонних отношениях стран раздражители.

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Трамп дал ответ на предложение Путина по редкоземам
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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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