Песков заявил об отсутствии новых подробностей по встрече Путина и Трампа
У России и США есть понимание того, что личная встреча президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — должна состояться, однако никаких новых подробностей о подготовке к этому событию пока нет. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«По личной встрече пока нет уточнений. Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов», — пояснил спикер Кремля.
Ранее стала известна дата очередной встречи российской и американских делегаций на уровне министерств иностранных дел. Команды переговорщиков намерены встретиться в конце этой недели и обсудить имеющиеся в двусторонних отношениях стран раздражители.
ТАСС / Михаил Метцель