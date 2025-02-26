Трамп дал ответ на предложение Путина по редкоземам
Трамп выразил заинтересованность в покупке минералов у России
Соединённые Штаты хотели бы импортировать минералы в том числе и из России. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп. Согласие на сотрудничество в этой области он дал на брифинге в Белом доме.
«Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — произнёс политик.
Днём ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Также он предложил Вашингтону совместно производить алюминий в Сибири по проекту СССР.
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