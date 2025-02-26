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Регион
25 февраля, 22:18

Трамп дал ответ на предложение Путина по редкоземам

Трамп выразил заинтересованность в покупке минералов у России

Соединённые Штаты хотели бы импортировать минералы в том числе и из России. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп. Согласие на сотрудничество в этой области он дал на брифинге в Белом доме.

«Я бы хотел покупать минералы на российской земле тоже», — произнёс политик.

Украина согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам, но с одним условием
Украина согласилась на сделку с США по редкоземельным металлам, но с одним условием

Днём ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Также он предложил Вашингтону совместно производить алюминий в Сибири по проекту СССР.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Антон Голыбин
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