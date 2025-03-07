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7 марта, 08:24

Американские самолёты в ходе учений впервые сбросили авиабомбы в Финляндии

Финские ВВС: Бомбардировщики B-52 США впервые сбросили бомбы на полигон Роваярви

Бомбардировщики B-52 ВВС США сбросили авиабомбы на полигон в Финляндии во время тренировочных мероприятий. Об этом сообщили финские военно-воздушные силы.

«Шестого марта истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии сопровождали два американских бомбардировщика B-52 на полигон Роваярви [в Лапландии], где B-52 сбросили бомбы JDAM на цели, указанные авианаводчиками финских сухопутных сил и ВВС США», — указано в заявлении.

В ведомстве отметили, что сброс авиабомб был осуществлён в Финляндии впервые. Кроме того, в рамках учений было отработано десантирование сухопутных войск. Начальник штаба ВВС Финляндии, генерал Аки Пуустинен объяснил, что совместные огневые задачи с американскими самолётами повышают обороноспособность страны и общую оборону государств в Северной Европе.

Момент взрыва авиабомбы в южнокорейском Пхочхоне попал на видео
Момент взрыва авиабомбы в южнокорейском Пхочхоне попал на видео

А ранее Life.ru писал, что снаряд попал в жилой дом в Пхочхоне. Трагедия произошла в ходе совместных учений ВС США и Южной Кореи, в которых задействованы порядка 160 единиц техники, в том числе танков, истребителей и вертолётов. Полигон располагается в 25 километрах от границы с Северной Кореей. СМИ писали, что пилот одного самолёта по ошибке сбросил восемь бомб МК-82, но позже появилась информация, что сброс проводили два KF-16 — каждый уронил по четыре снаряда. В настоящий момент известно о 15 пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Дарья Нарыкова
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