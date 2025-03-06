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6 марта, 10:07

Момент взрыва авиабомбы в южнокорейском Пхочхоне попал на видео

Последствия взрыва в Пхочхоне. Обложка © X / DeccanChronicle

Последствия взрыва в Пхочхоне. Обложка © X / DeccanChronicle

Момент взрыва бомб, предположительно по ошибке сброшенных с истребителя KF-16 на южнокорейский город Пхочхон попал на видео. Кадры публикуют пользователи социальной сети X.

Взрыв авиабомб в Пхочхоне. Видео © X / MyLordBebo

В ролике виден перекрёсток улицы по которому проезжает автомобиль. В этот момент происходит мощный взрыв, дым от которого перекрывает практически всё поле зрение камеры.

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Напомним, трагедия произошла в ходе совместных учений ВС США и Южной Кореи, в которых задействованы порядка 160 единиц техники, в том числе танков, истребителей и вертолётов. Полигон располагается в 25 километрах от границы с Северной Кореей. Сначала пресса сообщала, что пилот одного самолёта по ошибке сбросил 8 бомб МК-82, но позже появилась информация, что сброс проводили два KF-16 — каждый уронил по четыре снаряда. В настоящий момент известно о 15 пострадавших.

Юрий Лысенко
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