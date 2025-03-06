Момент взрыва авиабомбы в южнокорейском Пхочхоне попал на видео

В ролике виден перекрёсток улицы по которому проезжает автомобиль. В этот момент происходит мощный взрыв, дым от которого перекрывает практически всё поле зрение камеры.

Напомним, трагедия произошла в ходе совместных учений ВС США и Южной Кореи, в которых задействованы порядка 160 единиц техники, в том числе танков, истребителей и вертолётов. Полигон располагается в 25 километрах от границы с Северной Кореей. Сначала пресса сообщала, что пилот одного самолёта по ошибке сбросил 8 бомб МК-82, но позже появилась информация, что сброс проводили два KF-16 — каждый уронил по четыре снаряда. В настоящий момент известно о 15 пострадавших.