В Великобритании 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку

Банды азиатских педофилов заполонили Великобританию. В более 40 городах Англии девочки и женщины подвергались насилию со стороны около 76 преступных группировок. Из практически 400 осуждённых педофилов примерно 155 уже вышли на свободу, полиция зачастую игнорировала факты изнасилований. Об этом сообщает Daily Mail.

Масштабная сеть педофилов действовала в период с 2006 по 2012 год. Один из вопиющих случаев произошёл Эйлсбери с 15-летней девочкой. Её в течение долгого времени насиловали около 70 мужчин. Жертве пришлось долго бороться с алкоголизмом и депрессией, она заявила, что педофилы «отняли у неё лучшие годы жизни». При этом, большинство из этих преступников уже вышли на свободу.