В Великобритании 70 мигрантов-педофилов изнасиловали 15-летнюю девочку
DM: В Британии орудовали 76 банд мигрантов-педофилов
Банды азиатских педофилов заполонили Великобританию. В более 40 городах Англии девочки и женщины подвергались насилию со стороны около 76 преступных группировок. Из практически 400 осуждённых педофилов примерно 155 уже вышли на свободу, полиция зачастую игнорировала факты изнасилований. Об этом сообщает Daily Mail.
Масштабная сеть педофилов действовала в период с 2006 по 2012 год. Один из вопиющих случаев произошёл Эйлсбери с 15-летней девочкой. Её в течение долгого времени насиловали около 70 мужчин. Жертве пришлось долго бороться с алкоголизмом и депрессией, она заявила, что педофилы «отняли у неё лучшие годы жизни». При этом, большинство из этих преступников уже вышли на свободу.
В Британии есть особое название для педофилов, которые не нападают, а долго заманивают свою жертву в ловушку — грумеры. Они покупают девочкам мороженое, водят их в кино, иногда покупают недорогие вещи или дают им деньги на карманные расходы. Следующая после всего интимная связь уже воспринимается жертвой как нечто само собой разумеющееся. В основном жертвами грумеров становились девочки младше 13 лет из интернатов и неблагополучных семей.
На проблему с педофилией в Великобритании недавно обратил внимание мировой общественности американский предприниматель Илон Маск. Он рассказал о связи между арестом экс-замминистра обороны Великобритании Айвора Каплина и решением парламента страны отказаться от расследования массовых случаев изнасилования детей.
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