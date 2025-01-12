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Регион
11 января, 23:10

Бывшего замминистра обороны Британии поймали на подставной встрече с 15-летним подростком

В Британии по подозрению в педофилии задержали экс-замминистра обороны Каплина

Бывшего замминистра обороны Британии Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщило издание Sun.

«Айвор Каплин сегодня был пойман охотниками на педофилов. Сообщается, что он пытался организовать встречу с подростком 15 лет, с которым накануне вёл непристойную переписку», — заявляют СМИ.

Чиновника задержали на железнодорожной станции в Брайтоне, где он якобы собирался встретиться с несовершеннолетним. Сам Каплин отрицает обвинения, утверждая, что не имел намерений на сексуальные контакты с подростком.

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Представители полиции Сассекса подтвердили газете, что арестовали мужчину в возрасте 66 лет, который сейчас находится под стражей.

Не так давно известный фотограф из Киева Александр Ктиторчук получил более 12 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних и съёмку порнографии с их участием. Преступник принуждал подростков к участию в откровенных фотосессиях, используя уговоры и психологическое давление.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лия Мурадьян
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