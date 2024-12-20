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20 декабря, 08:52

Совфед лишил педофилов врачебной тайны

Фото © Пресс-служба Совфеда

Фото © Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации одобрил закон, который отменяет врачебную тайну для педофилов, проходящих принудительное лечение. После вступления этого закона в силу уголовно-исполнительные инспекции смогут получать необходимую медицинскую информацию без согласия пациентов или их законных представителей.

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УИИ, как часть Федеральной службы исполнения наказаний, будет отвечать за контроль над принудительным лечением педофилов у психиатров, назначенным судом даже после отбывания наказания. Порядок осуществления этого контроля будет определен Министерством юстиции и Министерством здравоохранения.

В настоящее время УИИ не имеют возможности получать медицинские данные о педофилах без их согласия.

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Напомним, что в феврале 2022 года вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные деяния.

Марина Фещенко
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