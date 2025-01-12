Маск заявил о связи между арестом Каплина и скандалом с педофилией в Британии

Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание на связь между задержанием бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина и решением парламента страны отказаться от расследования массовых случаев изнасилования детей. Своими мыслями он поделился на платформе X.

Ранее СМИ сообщали, что британский парламент проголосовал против проведения расследования по многочисленным фактам сексуального насилия в отношении детей, совершённого бандами. Позже стало известно, что ранее занимавший пост замминистра обороны и состоявший в Лейбористской партии Айвор Каплин был задержан по подозрению в педофилии.

Маск отметил, что, по его мнению, отказ от расследования объясняется причастностью некоторых лейбористов к этим преступлениям.

«Теперь мы знаем, почему они проголосовали против расследования: они виновны», — написал он.