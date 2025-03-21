Британия захотела ускорить отправку войск на Украину

Кроме того, представитель Стармера отметил, что британские военные стратеги соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить возможные шаги западных войск на Украине. В ходе встречи будет проведён более детальный анализ потенциальных задач.

Ранее стало известно, что Лондон против того, чтобы у президента Росиии было право вето в по вопросу миротворцев на Украине. Глава МИД страны Дэвид Лэмми уверен, что лидер РФ должен просто принять условия для прекращения огня.