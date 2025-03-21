Британия захотела ускорить отправку войск на Украину
Reuters: Лондон ускорит темпы разработки плана по отправке миротворцев на Украину
Британское правительство наращивает темпы разработки плана по развёртыванию «миротворческого» контингента на территории Украины. Такую информацию передаёт агентство Reuters, приводя слова представителя премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера.
«Британия продолжит ускорять темпы и масштабы планирования миротворческой операции», — сообщил он.
Кроме того, представитель Стармера отметил, что британские военные стратеги соберутся на следующей неделе, чтобы обсудить возможные шаги западных войск на Украине. В ходе встречи будет проведён более детальный анализ потенциальных задач.
Ранее стало известно, что Лондон против того, чтобы у президента Росиии было право вето в по вопросу миротворцев на Украине. Глава МИД страны Дэвид Лэмми уверен, что лидер РФ должен просто принять условия для прекращения огня.
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