Британия отказала Путину в праве голоса по миротворцам на Украине
МИД Британии: Путину нельзя давать право вето по миротворцам на Украине
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что президент России Владимир Путин не должен иметь возможности накладывать вето на размещение миротворческих сил Запада на Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News. Политик подчеркнул, что российский лидер якобы должен просто принять условия для безусловного прекращения огня.
«Чего мы, безусловно, не можем сделать, так это предоставить Путину право вето в отношении архитектуры безопасности, которая будет регулировать этот мир», — подчеркнул Лэмми.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что благодаря переговорам между Россией и США сроки развёртывания миротворческих сил на Украине становятся более определёнными. Он также отметил, что предстоящая встреча военных представителей западных стран будет посвящена планированию миротворческих операций, с акцентом на вопросы безопасности в воздухе, на море и на границах.
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