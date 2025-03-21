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21 марта, 12:24

Литва подтвердила готовность отправить войска на Украину

Науседа: Литва при необходимости готова направить своих миротворцев на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова направить своих миротворцев на Украину. По его мнению, это может быть реализовано в рамках международной миссии после установления перемирия.

Науседа подчеркнул, что Литва стремится «оказать помощь Киеву» и располагает определённым количеством солдат для этой цели. Тем не менее, по его мнению, все государства «коалиции желающих» должны поддержать данную инициативу.

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку», — сказал Науседа в интервью агентству Bloomberg.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что благодаря переговорам между Россией и США сроки развёртывания миротворческих сил на Украине становятся более определёнными. Он также отметил, что предстоящая встреча военных представителей западных стран будет посвящена планированию миротворческих операций, с акцентом на вопросы безопасности в воздухе, на море и на границах.

Британия отказала Путину в праве голоса по миротворцам на Украине
Британия отказала Путину в праве голоса по миротворцам на Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Наталья Демьянова
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