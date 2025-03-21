Литва подтвердила готовность отправить войска на Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна готова направить своих миротворцев на Украину. По его мнению, это может быть реализовано в рамках международной миссии после установления перемирия.

Науседа подчеркнул, что Литва стремится «оказать помощь Киеву» и располагает определённым количеством солдат для этой цели. Тем не менее, по его мнению, все государства «коалиции желающих» должны поддержать данную инициативу.



«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту поддержку», — сказал Науседа в интервью агентству Bloomberg.