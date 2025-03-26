«Не миротворцы»: В офисе Зеленского потребовали прислать готовых сражаться наёмников
Жовква: Украине нужны обученные иностранные военнослужащие, а не миротворцы
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украине после урегулирования конфликта понадобятся обученные иностранные военные, которые способны участвовать в боевых действиях. Так он прокомментировал возможное прибытие западных миротворцев на территорию Незалежной.
«Нам не нужны миротворцы, голубые каски, безоружные. Важно не количество. <...> (Важна. — Прим. Life.ru) их готовность сражаться, их готовность обороняться, их готовность иметь оборудование и их готовность понимать, что Украина является неизбежной частью европейской безопасности», — приводит заявление представителя офиса Зеленского агентство France-Presse.
По его словам, Украина понимает, что на линии соприкосновения иностранных военных не будет. Однако бойцы европейских стран могли бы охранять границу с Белоруссией. В заключении он добавил, что присутствие международных сил «не нужно где-то во Львове».
Ранее стало известно, что в состав отправленного в Незалежную после окончания боевых действий миротворческого контингента могут войти военные из стран Азии и Южной Америки. В частности речь идёт об Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.
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