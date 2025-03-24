Российский президент Владимир Путин не допустит ввода западных миротворцев на Украину, заявил немецкий историк Зёнке Найтцель. По мнению специалиста, лидер РФ расценит это как фактическое присоединение Киева к НАТО, что для него совершенно неприемлемо.

«Путин никогда не допустит присутствия европейских войск на Украине, особенно хорошо вооружённых и с противовоздушной обороной. Тогда Украина де-факто окажется в НАТО», — приводит мнение историака издание Stern.

Как утверждает Найтцель, соответствующие инициативы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера обусловлены «политическим аргументом» против американского лидера Дональда Трампа, с целью возобновления переговорного процесса.

«Для европейцев шок видеть, как разоблачается их собственная карликовость. Вот почему они пытаются продемонстрировать силу, чтобы добиться собственного участия», — подчеркнул Найтцель.