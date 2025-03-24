ВС Британии назвали политическим театром слова Стармера о миротворцах на Украине

Планы британского премьер-министра Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину вызвали критику среди военных. Они назвали эти предложения политическим театром и уверены, что премьер поспешил с заявлениями, поскольку никто не знает подробностей будущей миссии. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на высокопоставленные военные источники.

«Нет ясных конечных военных целей или основ военно-стратегического планирования. Это всё политический театр. Стармер преждевременно заговорил о высадке войск, не понимая сути вопроса. Именно поэтому сейчас говорят о самолётах и кораблях, которые не требуют базирования на Украине», — рассказал один из собеседников издания.

Кроме того, источник добавил, что ни Россия, ни США не поддерживают идею коалиции под руководством Великобритании. Он предупредил, что обсуждение этой идеи становится сложным, так как «никто не знает, в чём заключается её миссия».