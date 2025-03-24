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24 марта, 01:43

ВС Британии назвали политическим театром слова Стармера о миротворцах на Украине

Планы британского премьер-министра Кира Стармера по отправке миротворцев на Украину вызвали критику среди военных. Они назвали эти предложения политическим театром и уверены, что премьер поспешил с заявлениями, поскольку никто не знает подробностей будущей миссии. Об этом сообщает издание Telegraph, ссылаясь на высокопоставленные военные источники.

«Нет ясных конечных военных целей или основ военно-стратегического планирования. Это всё политический театр. Стармер преждевременно заговорил о высадке войск, не понимая сути вопроса. Именно поэтому сейчас говорят о самолётах и кораблях, которые не требуют базирования на Украине», — рассказал один из собеседников издания.

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Кроме того, источник добавил, что ни Россия, ни США не поддерживают идею коалиции под руководством Великобритании. Он предупредил, что обсуждение этой идеи становится сложным, так как «никто не знает, в чём заключается её миссия».

Ранее британские военные уже отмечали, что Стармер не сможет предоставить Украине обещанные военные ресурсы. По их словам, у Великобритании недостаточно людей и техники для того, чтобы встать на линии фронта между Россией и Украиной.

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Freepik / vwalakte

Лия Мурадьян
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