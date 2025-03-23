Стармер отличился новым дерзким заявлением о России

Британский премьер-министр Кир Стармер призвал европейские страны заранее подготовить план безопасности для сдерживания России. По словам политика, он понадобится даже после заключения мирного соглашения Москвы и Киева.

«Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдёт, согласиться и почесать затылок», — заявил британский премьер в интервью The New York Times.

Премьер-министр Соединённого Королевства подчеркнул, что для защиты Украины от потенциальных угроз необходимы надёжные гарантии безопасности. Он выразил опасение, что в их отсутствие Киев останется беззащитным, и возложил на Европу главную ответственность за предоставление мер поддержки в этой сфере.

Более того Стармер позитивно оценил усилия американского президента Дональда Трампа в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. Премьер Британии отметил уникальный характер отношений между Лондоном и Вашингтоном, образно описав её словами: «связаны так, как не связаны никакие две другие стороны».