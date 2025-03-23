Премьер Великобритании Кир Стармер не сможет обеспечить Украину обещанными военными ресурсами. Лондон просто не располагает необходимым количеством солдат и техники. Об этом сообщает Unherd.

Издание отмечает, что энтузиазм премьер-министра по поводу отправки солдат резко контрастирует с предупреждениями военных, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо значимую миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта.

Вероятность развёртывания военно-морского флота на Украине тоже мала. Как указал автор, Турция может не пропустить английские суда в Чёрное море.

«Это может стать небольшим облегчением для Королевского военно-морского флота, большая часть судов которого уже находится либо на техобслуживании, либо на длительном ремонте», — указано в материале.

Сегодня единственной возможностью для Стармера остаётся патрулирование воздушного пространства. Однако Лондон не обладает достаточным количеством самолётов и для этого, подытожили в статье.