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22 марта, 21:50

«Армия слишком мала»: На Западе раскрыли, почему Лондон не сможет помочь Киеву

Unherd: Стармер не сможет предоставить обещанных Украине военных

Премьер Великобритании Кир Стармер не сможет обеспечить Украину обещанными военными ресурсами. Лондон просто не располагает необходимым количеством солдат и техники. Об этом сообщает Unherd.

Издание отмечает, что энтузиазм премьер-министра по поводу отправки солдат резко контрастирует с предупреждениями военных, что армия просто слишком мала, чтобы играть хоть какую-либо значимую миротворческую роль вдоль российско-украинской линии фронта.

Вероятность развёртывания военно-морского флота на Украине тоже мала. Как указал автор, Турция может не пропустить английские суда в Чёрное море.

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«Это может стать небольшим облегчением для Королевского военно-морского флота, большая часть судов которого уже находится либо на техобслуживании, либо на длительном ремонте»,указано в материале.

Сегодня единственной возможностью для Стармера остаётся патрулирование воздушного пространства. Однако Лондон не обладает достаточным количеством самолётов и для этого, подытожили в статье.

Ранее Life.ru рассказывал, что Франция и Италия заблокировали инициативу о выделении Евросоюзом пяти миллиардов евро для поставки боеприпасов Украине. Это событие сигнализирует о серьёзных трудностях, с которыми сталкивается блок при попытке компенсировать поддержку со стороны США.

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Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Лия Мурадьян
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