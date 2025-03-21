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20 марта, 22:58

Bloomberg: Франция и Италия заблокировали 5-миллиардный транш помощи Украине

Франция и Италия заблокировали инициативу о выделении Евросоюзом 5 миллиардов евро для поставки боеприпасов Украине. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, произошедшее говорит о серьёзных проблемах, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку со стороны США.

«Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией», — отметили авторы.

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Ранее стало известно, что Франция и Италия также затормозили предоставление помощи Киеву на 40 миллиардов евро. А Венгрия и вовсе выступила против финансирования Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Антон Голыбин
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