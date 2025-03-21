Bloomberg: Франция и Италия заблокировали 5-миллиардный транш помощи Украине

Франция и Италия заблокировали инициативу о выделении Евросоюзом 5 миллиардов евро для поставки боеприпасов Украине. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, произошедшее говорит о серьёзных проблемах, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку со стороны США.

«Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией», — отметили авторы.