Bloomberg: Франция и Италия заблокировали 5-миллиардный транш помощи Украине
Франция и Италия заблокировали инициативу о выделении Евросоюзом 5 миллиардов евро для поставки боеприпасов Украине. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, произошедшее говорит о серьёзных проблемах, с которыми сталкивается блок при попытке заменить поддержку со стороны США.
«Попытка лидеров Европейского союза выделить 5 млрд евро на поставку боеприпасов для Украины в этом году была задержана Францией и Италией», — отметили авторы.
Ранее стало известно, что Франция и Италия также затормозили предоставление помощи Киеву на 40 миллиардов евро. А Венгрия и вовсе выступила против финансирования Украины.
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