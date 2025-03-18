В Евросоюзе назвали страны, из-за которых Киев всё ещё не получил 40 млрд евро
Bloomberg: Франция и Италия тормозят предоставление помощи Киеву на 40 млрд евро
Представители стран Евросоюза не способны прийти к единому мнению по вопросу выделения Украине пакета помощи на 40 миллиардов евро. Саммит по данной повестке назначен на 20 марта, однако в кулуарах ЕС никто не делает ставку на результативность заседания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Так, Франция и Италия хотят получить подробности плана и намерены взять больше времени на обдумывание инициативы, а Венгрия вообще не согласна с необходимостью в очередной раз финансировать Киев. Как рассказал агентству дипломат ЕС, инициатива о поддержке Украины представлена как «способ оказать давление» на те европейские страны, которые меньше других «вложились» в помощь киевскому режиму.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюзу предстоит ещё многое утрясти, прежде чем блок сможет утвердить выделение нового транша Украине в размере €40 млрд. Она напомнила, что на саммите ЕС 6 марта не удалось согласовать этот план, но все сошлись на мнении, что положительное решение по нему нужно «принять как можно скорее».
ТАСС / АР