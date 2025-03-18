В Евросоюзе назвали страны, из-за которых Киев всё ещё не получил 40 млрд евро

Представители стран Евросоюза не способны прийти к единому мнению по вопросу выделения Украине пакета помощи на 40 миллиардов евро. Саммит по данной повестке назначен на 20 марта, однако в кулуарах ЕС никто не делает ставку на результативность заседания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, Франция и Италия хотят получить подробности плана и намерены взять больше времени на обдумывание инициативы, а Венгрия вообще не согласна с необходимостью в очередной раз финансировать Киев. Как рассказал агентству дипломат ЕС, инициатива о поддержке Украины представлена как «способ оказать давление» на те европейские страны, которые меньше других «вложились» в помощь киевскому режиму.