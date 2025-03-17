В ЕС захотели заняться финансированием «Радио Свободы»*

Евросоюз рассматривает вариант взять на себя финансирование «Радио Свобода»*, однако этот процесс не будет автоматическим. Об этом сообщила Кая Каллас, глава дипломатии ЕС, на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Она назвала СМИ «маяком демократии» и выразила сожаление в связи с решением США прекратить его спонсировать.

«Можем ли мы дать финансирование и заполнить пробел от потери финансирования США? Ответ на этот вопрос — не автоматически, потому что многие организации приходят к нам с той же проблемой. Но министры настаивали на том, чтобы мы обсудили это и нашли выход», — сказала она.

Напомним, ранее создатель Tesla Илон Маск предложил закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* вещавшие в постсоветских странах. Миллиардер назвал владельцев этих станций «сумасшедшими радикальными левыми людьми», которых давно никто не слушает. По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой эта идея давно напрашивалась. Она отметила, что СМИ транслировали идеи ультралиберализма и работали против американских оппонентов.