Питекантропы холодной войны. Почему даже США хотят закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» Один из ключевых чиновников Белого дома Илон Маск призывает закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* из-за их неэффективности. Они почти сто лет навязывали панамериканизм России и её соседям. Life.ru выяснил имена некоторых предателей, которые там работают. 10 февраля, 21:15 Илон Маск назвал «Радио Свобода» и «Голос Америки» сумасшедшими. Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Voice of America, Radio Free Europe, © ТАСС / Allison Robbert, © Shutterstock / FOTODOM / brwen

Как Илон Маск посмеялся над «Радио Свобода»* и «Голосом Америки»*

Глава Департамента повышения эффективности Правительства США Илон Маск призвал закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*.

— Никто их больше не слушает. Это просто сумасшедшие радикальные левые, которые разговаривают сами с собой, ежегодно сжигая $1 млрд из денег американских налогоплательщиков, — написал миллиардер в своей соцсети Х.

Обе радиокомпании работают под попечительством Агентства США по глобальным медиа, ставя своей целью «информировать, вовлекать, объединять людей во всём мире в поддержку свободы и демократии». За красивыми словами всегда скрывалась банальная пропаганда, призванная продвигать интересы Штатов и их радикально либеральную повестку во всём мире.

Не секрет, что обе компании спонсировались также ЦРУ.

Тот самый пост Илона Маска. Фото © Х / elonmusk

Кто превратил «свободу» в пропаганду

И «Радио Свобода»*, и «Голос Америки»* начали функционировать в сороковых годах, когда вторая мировая война плавно перетекала в холодную войну. На антисоветские рельсы эти радиокомпании поставил маститый американский политик Уильям Гарриман. Он служил тогда советником Рузвельта по СССР, послом США в Великобритании и координатором знаменитого Плана Маршалла.

— Печать не эффективна. Радио — это единственное для США средство прямого обращения к советскому народу, — констатировал Уильям Гарриман.

Уильям Гарриман. Фото © Wikipedia

Уже в пятидесятых годах американские рупоры вещали на хорошем русском языке почти на всю территорию Советского Союза: прежде всего на Россию, Белоруссию, Украину, Молдавию, Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и Грузию.

В девяностых, после распада СССР, вещание продолжилось. Более того, обе радиокомпании обзавелись офисами в Москве.

Первые СМИ-иноагенты

В нулевые «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* переориентировались с радиоэфиров на Интернет. По данным американских исследователей, каждая из них могла получать на своё функционирование до $4 млн в год.

После возвращения Крыма в состав России эти радиокомпании запустили совместный проукраинский проект — русскоязычный телеканал «Настоящее время»*. Буквально через несколько месяцев Минюст РФ признал все три медиа первыми в стране СМИ-иноагентами.

Весной 2022 года пишущие для «Свободы»*, «Голоса»*, «Времени»* российские и белорусские журналисты «передислоцировались» в Вильнюс и Ригу. Вскоре в этих странах появились специальные журналистские мультимедийные бюро. В прибалтийских торговых регистрах можно посмотреть детали. Средняя зарплата в этих бюро равна 3655 евро в месяц (почти 370 тысяч рублей по текущему курсу), штатных сотрудников суммарно более пятидесяти, в каждом случае для их работы снимается комфортный офис в бизнес-центрах класса A+.





Рижским офисом руководит Алексей Бусаровс. У него интересная карьера. Долгие годы был тренером по йоге и садовником, потом неожиданно ушёл на должность старшего менеджера в ориентированный на США Балтийский академический центр, а по ходу СВО выложил в профиле жовто-блакитный флаг и примкнул к «Радио Свобода»*.

Вильнюсский офис возглавляет Гинтарас Зукайте-Зеленкене. Спецоперация застала её на посту руководителя аппарата спикера литовского Сейма. На полставки она ещё преподавала в Военной академии Литвы и Университете Витаутаса Великого.





Однако штаб-квартира европейских представительств «Свободы»* и «Голоса»* находится вовсе не в Прибалтике, а (с 1995 года) в Праге. Топ-менеджерами там числятся проработавшая четверть века на английское BBC пакистанка Николь Карим и бывший член совета директоров Microsoft американец Стив Кампус.

Официально пражская штаб-квартира называется «Русскоязычной службой Радио Свобода»*.

Кто работает в «Свободе»* и «Голосе»*

Русскоязычные обозреватели и журналисты американского рупора изо дня в день клеймят свою родину. Один из них — некий Стан Прибылов из «Голоса Америки»*. Свежая его статья про возвращение из небытия Homo Sovieticus.

Детали указывают на то, что им может быть 59-летний Станислав Прибылов. Выпускник столичного лингвистического университета имени Мориса Тореза, он работал на Гостелерадио СССР, потом в ВГТРК, НТВ, ФГУП «Останкино» и «Рен-ТВ», в том числе на должностях генерального продюсера.

Станислав Прибылов. Фото © linkedin

Сейчас Прибылов указывает в своих соцсетях, что находится в Вашингтоне, однако его имени нет ни в одной из баз этого штата. В марте 2022 года его тёзка мелькал на проукраинском митинге, устроенном комьюнити Принстонского университета в Нью-Джерси.

— Я тебе завидую, с ВИЧ в армию не берут. Как изменилась жизнь людей с вирусом иммунодефицита в России и на оккупированных ею территориях, — такие статьи пишет Карина Меркурьева с «Радио Свобода»*.

Как выяснил Life.ru, ей 28 лет. Она училась на журфаке МГУ, была убеждённой навальнисткой*** и продвигала ценности ЛГБТ**. Девушку заметили и вручили ей стипендию имени бывшего президента Чехии Вацлава Гавела за «трансформацию роли журналистики в борьбе с тиранией и государственным давлением».

Так буквально со студенческой скамьи Меркурьева попала в коллективы «Радио Свобода»* и печально известного «оппозиционного» телеканала «Дождь»*. Она освещала «протесты», называла нашу страну «Освенцимом» и в итоге встала на сторону Украины. Сейчас она в Риге.

Карина Меркурьева. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tuffig

— Россия несёт ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершённого представителями её армии на Украине, — щедро раздаёт фейки Александра Вагнер из «Настоящего времени»*.

Как выяснил Life.ru, ей 45. Она коренная киевлянка, но училась в Великобритании. От фронта сейчас бесконечно далеко, потому что живёт в Праге.

Александра Вагнер. Фото © inagenty

Обращает внимание, что все три радиокомпании предлагают работу россиянам. На словах обещают и юридическую поддержку, и помощь с переездом за границу. Но дьявол кроется в деталях: соискателям предлагают лишь годичный контракт. Что будет по его истечении, не сообщается.

Можно предположить, будет в лучшем случае как с Алсу Курмашевой, не простой журналисткой, а опытным редактором татаро-башкирской службы «Радио Свобода»*. Женщина имела три паспорта: России, США и Чехии. Жила на два города, Казань и Прагу. В одну из поездок в нашу страну её арестовали. В июле 2024 года Курмашеву приговорили к 6,5 года тюрьмы за фейки о Российской армии. Впрочем, через месяц её освободили в рамках обмена заключёнными между Россией и Западом.

Вряд ли США бросились бы освобождать Карину Меркурьеву…

Алсу Курмашева. Фото © Wikipedia

* Внесены Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, заблокированы на территории РФ. ** Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. *** Включены в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Авторы Пётр Егоров