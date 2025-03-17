На чём заработала миллиарды семья знатока Ровшана Аскерова, которому нравятся удары ВСУ по России Повторно объявленный МВД РФ в розыск бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров* продолжает глумиться над Россией. В этот раз сбежавший в Азербайджан знаток публично счёл нормальными удары ВСУ по Белгороду. Как живут он и его семья? 16 марта, 21:15 Член клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Коллаж © Life.ru. Фото © Youtube / вДудь

Что сказал Ровшан Аскеров*

На днях в публичном поле с очередной порцией ненависти к России появился бывший игрок телепередачи «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Он заявил, что приветствует ракетные удары по Белгороду и ему не жаль погибающих от них русских детей, потому что их родители поддерживают СВО. По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданны.

— Родители украли у своих детей всё, даже жизни. Дети не отвечают за родителей. Но в данном случае это вина родителей этих детей, которые все 25 лет говорили, что это прекрасно. И до сих пор они считают, что это прекрасно, — заявил бывший «знаток».

Кроме того, он призвал казнить российских журналистов и назвал фашистами своих бывших друзей и коллег по телеигре за то, что они не поддерживают его точку зрения.

— У меня ноль эмпатии к этим людям, ноль! — подвёл итог своим словам Аскеров*.

Общественность взорвалась от услышанного, но в окружении Аскерова* говорят, что для него это обычное дело.

Ровшан Аскеров* призвал казнить российских журналистов. Фото © Youtube / вДудь

Почему Аскеров* поливает Россию

Действительно, своими репликами Ровшан Аскеров* уже наговорил себе и на иноагентский статус в реестре Минюста, и на место в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга, и даже на уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) — в апреле 2022 года, после бегства из России, он умудрился опорочить имя прославленного полководца Георгия Жукова.

Стоит отметить, что гражданин Азербайджана, имеющий несколько паспортов, включая и российский, более 20 лет прожил в России, именно здесь стал узнаваемым на всём пространстве бывшего СССР, получил профессию и инструменты для заработка. Но за это время хотя бы уважать родину своей жены и детей так и не научился.

Совсем недавно Аскеров* рассказывал жителям Украины, например, что в истории русского оружия «не было ни одной славной страницы». Возможно, хотел понравиться.

Член клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Фото © Youtube / «Что? Где? Когда?»

В соцсетях иноагент и вовсе неостановим — поливает Россию и её руководство настолько часто, что за его ментальное здоровье запереживал и другой известный участник интеллектуальных игр, Анатолий Вассерман. Как-то он даже предположил, что «знатоку» нужна помощь медиков. Ту же точку зрения высказывал и член клуба «Что? Где? Когда?», полпред Правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

Где сейчас Ровшан Аскеров*

После начала СВО Ровшан Аскеров*, по его же собственным словам, собирался настолько быстро, что успел взять с собой лишь один чемодан. Похоже, лукавит, ведь уехал он не один, а с семейством (сам иноагент, супруга Юлия Галуева и двое сыновей). Аскеровы отправились в родной город главы семейства — в Баку, где у него в центре города есть просторная трёхкомнатная квартира. Её, как пишут азербайджанские СМИ, он выпросил у президента Алиева, после того как получил в Москве «Хрустальную сову» клуба «Что? Где? Когда?», — попросил, так сказать, «поддержать его достижение».

Ровшан Аскеров* уехал с семьёй в родной Баку. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

На Украине Аскеров* тоже свой. В том же интервью, где он говорил об отсутствии сожаления к белгородским детям, террорист сознался, что на Украине у него живут родственники в Одессе, Харькове и Киеве. И ему их, в отличие от русских семей, жалко.

При этом смолчал, что у самого «знатока» есть украинский ИНН, выданный в Горловке бывшей Донецкой области, это тот город, который до сих пор ракетами, БПЛА и ствольной артиллерией утюжат ВСУ. На этот ИНН не зарегистрированы ни ИП, ни какой-либо иной бизнес, но сам факт его наличия говорит о том, что Аскеров* как минимум зарабатывал в Незалежной, а возможно, имеет и синий паспорт.

Как живёт Ровшан Аскеров*

Формально игрок в России жил относительно скромно — в его собственности в Москве квартира площадью 67 квадратных метров, правда, прямо на Ленинградском проспекте — в 500 метрах от станции метро «Аэропорт».

Но, возможно, это была только видимость — за стенкой его квартиры есть ещё 45-метровое жильё супруги. Скорее всего, они объединены в одну — площадью 112 «квадратов». Цена одного метра в этом доме сейчас колеблется в пределах 380 тысяч рублей. Таким образом, реальная рыночная стоимость квартиры Аскеровых может достигать 45 миллионов рублей.

Сам Аскеров* проговорился, что в России в последние годы зарабатывал организацией игр «Что? Где? Когда?» для разных государственных компаний и больших корпораций — что-то вроде корпоративных праздников и мероприятий по тимбилдингу. Это приносило ему около пяти тысяч евро за игру, а в клиентах, по его же словам, были даже крупные федеральные чиновники.

При этом странно, что российский ИНН Аскерова* чист, на нём, как и на украинском, нет ни ИП, ни другого бизнеса. Напрашивается вывод, что клиенты рассчитывались за услуги, либо используя подставные юрлица, либо и вовсе без всякого оформления — налом в конверте.

Жена-миллиардерша

Интересно обстоят дела и с супругой устроителя ивентов — 45-летней Юлией Галуевой. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2011 года она была совладельцем строительного холдинга АО «Политехстрой-Сварго», специализировавшегося не только на строительстве жилья и социальной инфраструктуры, но и на реконструкции объектов культурного наследия. Компания включена в перечень системообразующих организаций экономики России и входит в топ-20 крупнейших генеральных подрядчиков страны. В 2023 году компания выручила 10 миллиардов рублей.

Это была не единственная фирма-кормилица жены Аскерова*. Юлия Галуева значилась среди совладельцев акционерного общества «Стифтер хаус» — тоже строительной организации, выручившей в том году ещё 76 миллионов рублей.

В 2022 году Галуева официально вышла из этих компаний, и с тех пор в обеих «учредители не заявлены». Судя по бизнес-реестрам, у бизнеса есть проблемы. Среди факторов риска — взрывообразный рост исков к «Политехстрою-Сварго»: с сентября 2024-го по февраль 2025-го в судах появилось 84 дела, также в прошлом году обе фирмы супруги Аскерова* на покрытие убытков использовали весь собственный капитал, таким образом став «фундаментально убыточными». Впрочем, их счета не заблокированы и, судя по реестрам, фирмы пока закрываться не думают — нет ни заявлений о предстоящей ликвидации юрлиц, ни банкротных дел, ни даже претензий со стороны ФНС.

Юлия Галуева до сих пор значится председателем одной из коллегий адвокатов Москвы.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов