Король консервов: как сколотил состояние и почему всё потерял в России владелец «Главпродукта» Леонид Смирнов Суд арестовал счета и имущество известного в России производителя консервов «Главпродукт», принадлежащего американскому миллионеру Леониду Смирнову. Где и как живёт бизнесмен? 12 марта, 21:15 Американский владелец «Главпродукта» Леонид Смирнов заработал в России миллиарды на консервах. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Freepik / freepik, tohamina, © Shutterstock / FOTODOM / LUMIKK555

По иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Москвы арестовал активы консервного гиганта «Главпродукт», в том числе и доли более чем 30 фирм, аффилированных с холдингом.

Таким образом, ни сам Леонид Смирнов, ни американские компании Universal Beverage Company и Universal Company 2000, через которые он владеет «Главпродуктом», не смогут пользоваться имуществом или деньгами фирмы кроме как для расчётов с поставщиками и для выплаты зарплат себе и сотрудникам предприятий. Сам Смирнов будет получать 80% от ежемесячной зарплаты.

Почему Смирнов лишился «Главпродукта»

Эти меры были предприняты в связи с иском Генпрокуратуры, которая обвинила бизнесмена в незаконном выводе из холдинга 1,4 млрд рублей на счета американского банка JPMorgan Chase. Надзорный орган добивается национализации «Главпродукта».

Ранее — в октябре прошлого года — президент России Владимир Путин передал акции ряда предприятий холдинга (АО «Главпродукт», АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Орёлпродукт», ООО «Балтийский консервный завод», ООО «Главпродукт», ООО «Объединённые консервные заводы», ООО «Промсельхозинвест» и др.) во временное управление Росимущества.

При этом никаких официальных заявлений по этому поводу не делалось, а «Ведомости» со ссылкой на текст иска сообщили, что «Смирнов, который в 2009 г. перерегистрировал ГК «Главпродукт» на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company, присоединился к «незаконным действиям органов власти США, направленным на нанесение России стратегического поражения».

Интересно, что фирма, владеющая миллиардным бизнесом в России, зарегистрирована в адвокатском кабинете. Фото © opencorporates.com

Стоит отметить, что первые проблемы у холдинга начались ещё в 2007 году, когда МВД возбудило уголовное дело против руководителей «Главпродукта» об уклонении от уплаты налогов. Интересно, что тогда пресса сообщала о побеге Смирнова за границу.

Что такое «Главпродукт»

Сейчас «Главпродукт» — это более 30 юридических лиц, расположенных в разных частях России, с совокупной выручкой в 2023 году в миллиарды рублей. На его долю в сегменте мясной консервации приходится около 10% российского рынка, в молочной — 7%, в рыбной — до 3%. Холдинг появился в 1999 году, учредителем выступала американская компания Universal Beverage Company, на тот момент зарегистрированная в штате Огайо.

Среди активов — три завода, выпускающие более 500 наименований продукции. Это тушёное мясо, молочные консервы, паштеты, овощные и фруктовые консервы, приправы, соусы, готовые блюда: каши, плов, тефтели, голубцы и борщ. Кроме них шпроты, балтийская килька и прочие рыбные консервы.

Обывателю этот бренд прежде всего известен по банкам сгущённого молока и тушёнки, которые в изобилии можно было встретить в сетевых супермаркетах экономкласса. Покупателя производитель подкупал огромными буквами ГОСТ на упаковке.

Предприятия «Главпродукта» выпускают более 500 наименований продукции. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Несмотря на отсыл к советским стандартам качества, отзывы на продукцию «Главпродукта» потребители в Сети оставляют неоднозначные. Среди них большое количество негативных — люди жалуются, например, что в консервированной тушёнке мало мяса, его качество низкое, а основную массу продукта составляют жир и соя. Сгущёнку же бывалые покупатели советуют сразу варить, чтобы убедиться, натуральное молоко в ней использовалось или, к примеру, пальмовое масло.

Количество негатива оказалось таким, что в 2019 году одна из питерских общественных организаций, занимающаяся защитой прав потребителей, отправила на экспертизу банку говяжьей тушёнки, результаты которой показали, что её содержимое не соответствует не только ГОСТу, но даже российским ТУ «О безопасности мяса и мясной продукции» по массовой доле белка, жира, органолептическим показателям и гистологической идентификации состава.





На этом основании общественники отправили одному из предприятий «Главпродукта» — АО «Орёлпродукт» — антипремию в виде вырезанной из куска фанеры монеты достоинством 1 рубль.

При этом на официальном сайте холдинга указывается, что заводы предприятий сертифицированы на соответствие международному стандарту качества ГОСТ Р ИСО 22000, а качество и безопасность продукции подтверждены протоколами испытаний Роспотребнадзора, Государственной ветеринарной службы и РОСТЕСТа.

Сайт холдинга «Главпродукт» выглядит скромно и бюджетно. Фото © glavproduct.ru

Кто такой Леонид Смирнов

Судя по практически полному отсутствию информации о владельце «Главпродукта» в публичном доступе, Леонид Смирнов всячески избегает известности. Согласно обрывкам информации в СМИ, он эмигрировал из СССР в США ещё в 70-е годы. Там в Нью-Йорке якобы окончил Колумбийский университет по специальности «маркетинг» и занимался самым разным бизнесом.

В 90-е он приехал в Россию, где сначала развивал производство йогуртов на самом крупном молочном заводе Европы «Петмол», а в 1999 году основал «Главпродукт», эксплуатируя ностальгию россиян по советской эпохе.

Считается, что в 2007 году после обысков в центральном офисе холдинга Смирнов якобы сбежал в Германию, откуда продолжал руководить российским бизнесом, однако Life.ru находил следы его присутствия как в России, так и в США и после предполагаемого бегства.

Полное имя бизнесмена — Смирнов Леонид Михайлович, сейчас ему 71 год. Его полный американский тёзка – владелец Universal Beverage Company — человек семейный: у него есть американка-жена по имени Джанет (Janet), ей 62 года, и, похоже, 41-летняя дочь Мишель. Члены семьи, судя по местным бизнес-реестрам, кроме этой фирмы аффилированы ещё с десятком юрлиц, работающих в сфере потребительских товаров, в том числе продовольствия, а также в сфере недвижимости и строительства. Забавно, что среди них есть даже с таким замысловатым для американского уха названием, как «Рублёвка инвестментс».





Семейство живёт в Лос-Анджелесе, в престижном районе в горах Санта-Моника между Беверли-Хиллз и долиной Сан-Фернандо. Здесь на улице Колдватеканьон (Coldwater Canyon Dr) на 20 сотках земли расположен особняк площадью более 720 квадратных метров с бассейном и гаражом стоимостью 7,7 млн долларов.

А вот в Москве имя Леонида Смирнова связано с огромной, почти 210-метровой квартирой на 38-м этаже башни ЖК «Триумф-Палас». Этот дом был построен намного позже момента бегства бизнесмена из России — в 2012 году.

Кроме того, до недавнего времени Смирнов всегда мог приехать отдохнуть в большой особняк на Рублёвке — прямо в деревне Барвихе. Здесь находится 4-этажный дом площадью более 500 квадратов с лифтом, кинотеатром, спортзалом, хаммамом и русской баней. Сейчас всё это добро продаётся на одном из сайтов недвижимости за 260 млн рублей.

Объявление о продаже особняка появилось буквально на днях. Фото © cian.ru

Авторы Евгений Кузнецов