Так Егор или Игорь? Как Лёва из «Би-2» обвёл Минюст вокруг пальца и зарабатывает в России миллионы Как выяснил Life.ru, лидер группы «Би-2» Лёва* нашёл способ, как избежать ограничений и продолжать зарабатывать в России: в реестре иноагентов он значится под одним именем, а бизнес, похоже, ведёт под другим. Как ему это удалось? 2 марта, 21:15 Вокалист группы «Би-2» Егор (Лёва) Бортник* признался, что потратил на поддержку ВСУ более 100 тыс. евро. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Shutterstock / FOTODOM / Stocklekkies

Поджог у квартиры Лёвы*

Как на днях написал телеграм-канал SHOT, некий неизвестный Пианист поджёг дверь в московской квартире уехавшего из России вокалиста группы «Би-2» Лёвы* за то, что он донатил ВСУ. Ответственность за это взяло на себя движение под названием «Аукцион пальцев».

Там заявили, что Егор Бортник* (так на самом деле зовут музыканта), дескать, «зарабатывал в России, поднялся за счёт русской публики, но, когда началась война, убежал и начал финансировать ВСУ». Поджог назвали «подарком на 23 Февраля». По сведениям канала, жилплощадь за горящей дверью музыкант успел переоформить на бывшую жену.

Как Лёва* Би-2 поддерживает ВСУ

Похоже, внимание анонимных мстителей Бортник* привлёк очередной порцией откровений, которые на этот раз изливал не в своих аккаунтах в соцсетях, а пранкерам Вовану и Лексусу.

Бортник* рассказывал о финансировании ВСУ. По его словам, на украинцев он потратил более 100 тыс. евро собственных средств. Купил для вояк несколько автомобилей, а если бы зарабатывал больше, то расщедрился бы и на установку HIMARS с пакетом ракет. При этом Лёве* всё равно, будут ли бомбить Москву. Он считает, что Россия уже развалилась.

Похоже на то, что внутри группы назревает раскол. Бортник* признался, что одного человека из группы выгнал за то, что тот меньше остальных поддерживал его русофобские настроения, а ещё жаловался на своего друга — Шуру Би-2. Тот, по словам Лёвы*, постоянно нюхает вещества и в итоге стал «тугодумным». Вряд ли подобное озвученное заявление будет способствовать дальнейшей слаженной работе коллектива.

Он также высказал своё отношение к беглым коллегам — Монеточку*, Noize MC* и Земфиру* назвал «… (ударенными) на всю голову». Особенно досталось последней — на неё Лёва* точит зуб из-за несложившейся коллаборации, на которую, по его словам, группа потратила месяц студийной работы.

Как имена Лёвы* Би-2 спасают его от санкций

В разговоре с пранкерами музыкант жаловался, что после бегства из страны он потерял около 5 млн долларов. Продал «дорогую квартиру в Москве» и на эти деньги содержал группу. Как оказалось, за границей нет былых доходов — то, что зарабатывает группа, тратится на её содержание. Особую статью расходов составляет съёмка клипов — по словам Лёвы*, на каждый группа тратит от 100 тыс. долларов.

О себе Бортник* говорит, что, несмотря на условное банкротство группы, живёт лучше, «чем среднестатистический российский губернатор», при этом пьёт антидепрессанты и не отказывает себе в алкоголе. Собственно говоря, ряд его громких русофобских выходок в Интернете был сделан под воздействием вишнёвого португальского портвейна — таким образом, по словам артиста, он находит свою точку «отрыва от земли».

Кстати, ранее — в мае 2017 года — его уже задерживала полиция. Это случилось на матче «Спартак» – «Терек». У певца с собой в пакетике обнаружили полграмма подозрительного вещества. Впрочем, тогда на Бортника* лишь составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ.

Но, возможно, артист лишь прибедняется. Life.ru выяснил, что Лёва Би-2*, как бы странно это ни звучало, иноагент лишь частично — иноагентский статус, как оказалось, не касается его бизнеса в России. Поэтому чисто теоретически группа «Би-2» может по-прежнему в стране выступать, распространять свои «аудиовизуальные материалы» — клипы, песни, книги, рекламные буклеты и афиши —безо всякой маркировки и не нести за это ответственности. Также санкциям не подвергнутся ни организаторы концертов, ни — что важнее — партнёры Шуры и Лёвы* из других сфер бизнеса (чем последние, похоже, успешно пользуются).

Участники группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лева* (Игорь Бортник). Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Единственный признанный иноагентом участник коллектива в реестре Минюста значится как Бортник Егор Михайлович*. А в российском бизнесе музыкант, судя по всему, участвует как Игорь Бортник — именно так он оформлен в ЕГРЮЛ. Поэтому создаются разночтения, способные поставить любой контролирующий орган в тупик.

Таким образом, де-юре Егор Бортник* и Игорь Бортник — два разных человека, и, похоже, поэтому никаких санкций к последнему Россия не применяет — в том же СПАРКе нет отметок о том, что совладелец ООО «Группа Би-2» является иноагентом и его фирма имеет связанные с этим риски.

Почему получилось два имени, Лёва* уже как-то объяснял в СМИ. Мол, когда он получал израильское гражданство, работники местного паспортного стола взяли да и сменили имя Егор на Игорь по своему усмотрению. Поэтому в России он официально появился под вторым именем и как гражданин Израиля.

Как фирма «Би-2» до сих пор зарабатывает в России

Но, возможно, музыкант лукавит. О смене имени Лёва* мог попросить сам — в коллективе он такой не один. ООО «Группа Би-2» — российская компания, учредителями которой являются два иностранца — израильтянин Игорь Бортник и гражданин Австралии Би Два Шура. Последний — это тот самый Александр Уман, но в российской юрисдикции он зарегистрирован именно так. Причём Би — это фамилия, Два — имя, а Шура — отчество. Поэтому даже специалистам проверять его деятельность в России проблематично — без точного понимания, что из них что, базы данных могут выдавать ошибку.

В итоге после признания Бортника* иноагентом бизнес по-прежнему работает в России, он не подвержен никаким санкциям и, судя по реестрам, даже не думает закрываться — нет ни заявления владельцев о предстоящей ликвидации юрлица, ни банкротных дел, ни даже претензий ФНС.

Лёва* и Шура Би-2 — бессменные владельцы бизнеса группы. При этом никаких отметок об иноагентстве Лёвы* и рисках для потенциальных бизнес-партнёров юрлица в базе данных нет. Фото © СПАРК

Отчётность о работе ООО «Группа Би-2» за 2024 год пока не опубликована, но годом ранее фирма выручила 53 млн рублей. Притом что участники коллектива уже успели сбежать из России и вовсю колесили с концертами по другим странам.

Кто руководит фирмой «Би-2»

С руководством фирмы тоже путаница. С марта 2021 года ООО с многомиллионными доходами бессменно возглавляет некая Анастасия Короткова. Сейчас девушке 34 года, она с Украины, российским паспортом обзавелась лишь в 2020 году. Спустя год после назначения топ-менеджером ООО «Группа Би-2» в Сети она искала работу помощника руководителя с зарплатными ожиданиями в 60 тыс. рублей, а в качестве своего места жительства указывала столичный район Медведково.

У её полной тёзки двушка площадью 50 квадратов, расположенная в Савёловском районе — в современном ЖК «Савёловский сити». Квартира с полностью совпадающими параметрами продаётся прямо сейчас на сайтах недвижимости за 25 млн рублей. Возможно, Короткова может быть номинальным владельцем апартаментов.

Кто ещё может стоять за бизнесом «Би-2»

Как выяснил Life.ru, электронная почта, указанная в её карточке в системе СПАРК, принадлежит другому человеку — тоже выходцу с Украины Денису Тесленко. С ним у Коротковой не только одна почта, но и как минимум общий бизнес — они были соучредителями в одной из ключевых фирм в империи коммерсанта — «Тендер-трейд».

Тесленко — предприниматель, который, по данным украинских бизнес-реестров, сдавал на родине в аренду недвижимость, а также оказывал различные вспомогательные «коммерческие информационные и индивидуальные» услуги.

Анастасия Короткова является генеральным директором бизнеса группы «Би-2», но указанной ею почтой пользуется бывший партнёр по бизнесу. Фото © СПАРК

Здесь в России с его именем связаны 15 юридических лиц с запутанной схемой владения и подчинённости, однако в центре этой бизнес-империи находятся два учреждённых Тесленко фонда с замысловатыми названиями: «Фонд инновационного развития и защиты МСП» и «Фонд содействия развитию МП в строительстве». В обоих он стал учредителем, но позже официально вышел и теперь числится в них советником и уполномоченным представителем. С тех пор в этих юрлицах «учредители не заявлены».

Таким же образом он вышел из большинства остальных своих компаний, однако все они продолжают находиться в орбите фондов и, судя по бухгалтерской отчётности, в них крутятся десятки миллионов рублей.

С началом СВО Тесленко уехал в Грузию, а сейчас, похоже, живёт в Дубае, откуда плотно сидит в местных, а также украинских и грузинских телеграм-чатах, посвящённых валютам и крипте. Недавно через один из них он пытался купить 50 тыс. дирхам (около 1,5 млн рублей) по лояльному курсу и даже обещал рассчитаться наличкой. Стоит отметить, что группа «Би-2», по крайней мере ещё совсем недавно, была частым гостем в ОАЭ, там они выступали как с концертами, так и на частных вечеринках.

Как зарабатывали в России Лёва* и Шура Би-2

Напомним, Life.ru уже находил непубличные бизнесы Шуры и Лёвы* Би-2. Например, в ЕГРЮЛ зарегистрирована фирма «Тема века», которая оказывает услуги по бронированию билетов на концерты. За 2022 год на продажах она выручила почти 200 млн рублей, а в 2023 году — после бегства музыкантов из России — провалилась в минус на почти 4 млн, а кроме этого потеряла активы на 34,5 млн — возможно, в этот период из юрлица могли вывести деньги.

Владельцем и генеральным директором фирмы является некий Дмитрий Кудрявцев. Де-юре ни сам собственник, ни его фирма никакого отношения к «Би-2» не имеют, однако адрес электронной почты ИП коммерсанта совпадает с указанной в ЕГРЮЛ почтой Шуры Би-2. При этом тем же ящиком пользовались и другие участники «Би-2», директор группы и даже жёны музыкантов — например, супруга Лёвы* Ася Штрайхер.

Продающая билеты на мероприятия фирма «Тема века» сейчас работает в многомиллионный убыток. Фото © СПАРК

Телефон Кудрявцева в записных книжках его контактов обозначен как «Дима Би-2», а в дорогих внедорожниках Mercedes-Benz GLS и AMG 63 бизнесмена во время карантина 2020–2021 годов прохожие часто видели Александра Умана. Сам же Кудрявцев кроме записанных на него «мерседесов» владеет скромным Volkswagen Tiguan (а до него ещё более скромным KIA Spectra) и зарегистрирован в обычной панельной девятиэтажке в Восточном Дегунине.

Что говорят эксперты

Юристы не исключают, что Бортник* сознательно использует разные имена, чтобы избежать ограничений.

— Разницу в имени в документах у одного и того же человека государственные структуры однозначно трактуют как документы двух разных людей, — сообщил Life.ru адвокат Максим Калинов. — Несмотря на то что он присутствует в реестре иноагентов, для его бизнеса, записанного на другое имя, проблем не возникнет — фирма продолжит работать в обычном режиме, санкции применяться не будут. Думаю, это было сделано намеренно — схема в целом известная и не обязательно связанная с перечнем Минюста.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов пообещал разобраться с этой неоднозначной ситуацией, чтобы статус иноагента распространялся на все имена Лёвы*.

— Проблема в том, что Минюст не имеет полномочий для того, чтобы дополнительно проверять людей, которые попадают в реестр иноагентов. Составляя его, министерство основывается на документах правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры. Насколько они полны — вопрос открытый, — говорит Life.ru председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов. — Понятно, что статус иноагента — явление для России относительно новое, не все механизмы и процедуры отлажены настолько, чтобы система работала без ошибок. Здесь же явная лазейка. Со своей стороны мы в ближайшее время сделаем соответствующие запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов