Иноагент имени Чехова. Как украинский комик Антон Лирник зарабатывал в России и на Украине На днях Минюст России дополнил свой реестр иностранных агентов. Среди прочих в список попал и украинский комик Антон Лирник*, участник «Дуэта имени Чехова». Долгие годы он пытался усидеть на двух стульях, но везде проиграл. Где и как живёт юморист? 25 февраля, 21:15 Антон Лирник*. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Кто такой Антон Лирник*

Антону Лирнику* 48 лет, он родился в Кировограде (ныне декоммунизирован в Кропивницкий). После школы учился на журналиста, но высшее образование, как пишут украинские источники, так и не получил — был отчислен из института. Увлёкся КВН и после него ожидаемо пришёл в «Камеди клаб», где и состоялся как творческая единица.

Тогда же он познакомился с Андреем Молочным, с которым они создали «Дуэт имени Чехова» и благодаря ему же стали знаменитостями не только на родине, но и в России. К 2016 году их пути разошлись — Молочный по-прежнему живёт в России и недвусмысленно отзывается об украинской власти и её политике ещё с 2014 года. За это в 2019 году даже был внесён в известную базу украинских нацистов «Миротворец», которую создавал и курировал советник бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова** Антон Геращенко**.

Несмотря на то что оба комика были популярны и востребованы на Украине, по-настоящему они состоялись здесь. При этом восемь лет — с 2014-го по 2022 год — Лирник* публично отмалчивался о происходящем на родине и одновременно зарабатывал в обеих странах и как комик, и как сценарист, и как режиссёр и продюсер различных шоу, художественных фильмов и сериалов. Немудрено, что попытка усидеть на двух стульях в итоге вышла ему боком.

После двух лет жизни в Турции Марина и Антон Лирники* перебрались в Испанию, где живут в съёмной квартире в Валенсии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Марина Лирник

Как Лирник* получил статус иноагента

Иноагентский статус Лирник* получил за публичную критику российского руководства. Сам шоумен уже отреагировал на своё включение сообщением в соцсетях, где выложил ироничное селфи с украинским паспортом. Напомнил, что является гражданином Незалежной («я по паспорту иноагент изначально») и поблагодарил российскую Фемиду за признание.

Впрочем, за этой иронией, похоже, скрыты раздражение и горечь — по большому счёту карьера Лирника*, так успешно развивавшаяся в России и принёсшая ему славу и обеспеченную жизнь, закончилась. Комик, уехавший из Украины после событий в Крыму и в Донбассе, на родине сейчас тоже чужой.

С постом Лирника* диссонируют и откровения супруги юмориста — Марины, которые она опубликовала спустя пару месяцев после бегства из России. Сейчас в соцсетях она клянёт москалей за ракетные атаки, но, кажется, причины этой ненависти в другом: женщина пишет, что они с мужем жили в Москве шесть лет, а после начала СВО им пришлось бросить налаженную жизнь и за границей сводить концы с концами — глава семьи теперь выступает в кабаках и ведёт свадьбы.

Кажется, на самом деле Антону Лирнику* совсем не до смеха. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anton.lirnik

Почему Лирник* бежал в Европу

Занятно, что за границу Лирник* поехал вслед за своим благодетелем — Александром Роднянским*, резко раскритиковавшим СВО и демонстративно покинувшим Россию летом 2022 года. В тот момент комик ещё старался не делать резких заявлений и, когда его некоторые российские коллеги вовсю поливали страну помоями, ограничился просьбой к президенту России открыть гуманитарный коридор для выхода мирного населения из зоны боевых действий в Волновахе.

Этого оказалось достаточно, чтобы украинские националисты разогнали настоящий шквал ненависти к Лирнику* в соцсетях и СМИ Незалежной. Там его называли предателем, идиотом, «кремлёвским шутом» и припоминали работу в России после Крымской весны и событий в Донбассе.

В итоге комик вернуться на родину не решился — и из Москвы прямиком уехал в турецкий Махмутлар, пригород Аланьи, где прожил до мая прошлого года. К лету 2024-го семья перебралась в испанскую Валенсию — и сейчас, судя по кадрам из соцсетей, живёт в скромной квартирке с мебелью из IKEA. О машинах и видах на центр столицы теперь остаётся только мечтать: с момента своего бегства Лирник* зарабатывает, как и прочие беглые комики, тамадой на свадьбах и стендапами в кабаках, где тусуется русскоязычное население.

При этом всё ещё надеется вернуть на Украине своё доброе имя: рекламируя очередное выступление в соцсетях, он каждый раз подчёркивает, что 20% от выручки пойдёт на нужды Незалежной, перед подписчиками отчитывается о суммах, которые уже успел отправить на родину. А супруга Марина у себя в аккаунтах раз за разом поднимает тему несправедливого отношения украинцев к её мужу — мол, он не предатель, а настоящий патриот Украины.

На что тратил деньги Лирник*

Став успешным, шоумен приобрёл в Киеве просторную квартиру в прилегающем к центру столицы Соломенском районе, из которой вела в соцсетях свой личный канал супруга юмориста. Судя по роликам Марины, ремонт в доме Лирников не из дешёвых.

Квартира находится в одной из сталинок на тихой и очень зелёной улице Авиаконструктора Антонова — прямо перед живописным парком с мемориалом героев Великой Отечественной войны. Близость к центру и хороший район позволяют риелторам в этом доме продавать квартиры даже с «бабушкиным ремонтом» за 100 тыс. долларов и выше.

По месту жительства регистрировался и украинский бизнес Лирника* — ООО «Империя добра», фирма, создававшая местные телесериалы, фильмы и шоу, а также ИП, работающий в той же сфере. Кстати, во многих проектах Лирника* принимали участие бывшие российские кавээнщики из команды «Уездный город» — Евгений Никитин и Сергей Писаренко, с позором изгнанные с Украины в 2022 году и рассыпавшиеся в извинениях и объяснениях за работу там здесь, в России.

Кстати, незадолго до начала СВО, как писала украинская пресса, шоумен успел приобрести большой дом под Киевом, однако, что теперь с ним, вопрос открытый.

Карточка компании Антона Лирника* в украинских бизнес-реестрах. Фото © YouControl

Как Лирник* жил в Москве

Судя по архивным данным, в России семья комика обустроилась даже лучше, чем на родине. Похоже, в Москве Антон Лирник* оказался востребован усилиями не только владельцев «Камеди клаба», но и известного украинского телепродюсера Александра Роднянского*, в то время заведовавшего одним из развлекательных телеканалов. На нём он вёл «Шоу выходного дня» — и за это в 2018 году даже получил статуэтку ТЭФИ.

Много работал и с крупным телеканалом, где в том или ином виде участвовал, пожалуй, во всей линейке продуктов под брендом «Камеди». И, как и в Киеве, писал сценарии к другим сериалам и шоу-программам — похоже, с этой целью в Москве он открыл ИП и фирму ТВЗ, оба с деятельностью в области исполнительных искусств.

Кстати, в ТВЗ работала и Марина Лирник, хотя в числе учредителей и руководства компании её не оказалось. В целом юрлицо работало странно — за всё время существования официально заработало 41 тыс. рублей и показало убыток в 100 тысяч. Похоже, основные деньги крутились в ИП юмориста.

Впрочем, сейчас от бизнеса Лирника* ничего не осталось — фирму в 2022 году он переписал на некие московские юрлица, а ИП закрылось год назад в связи с истечением срока его ВНЖ в России.

ИП Антона Лирника* ликвидирован в связи с окончанием срока действия его ВНЖ в России. Фото © spark-interfax

В свой российский период семья Лирника* жила в просторной трёшке площадью 80 квадратов на Кутузовском проспекте — прямо напротив гостиницы «Украина». В считаных метрах Украинский бульвар, чуть дальше набережная Тараса Шевченко и совсем недалеко улица украинского писателя Коцюбинского — там часто можно было встретить спешащую по делам Марину Лирник. На родину ездить тоже было удобно — в шаговой доступности Киевский вокзал.

По столице Лирники передвигались с комфортом — каждого из супругов можно было встретить за рулём новеньких немецких внедорожников GLE-серии.

Что теперь грозит Лирнику* в России

— Нынешние нормы в отношении иноагентов в основном направлены на ограничение их участия в сфере государственного управления или влияния на общественное мнение, — рассказала Life.ru адвокат Елена Бережная. — Ограничить его в правах в большей степени можно только в индивидуальном порядке, в том числе по судебному решению. Так, например, произошло с Наргиз Закировой*, которой суд на 50 лет запретил въезд в Россию.

По словам эксперта, иноагенты не могут получать какую-либо помощь от государства, участвовать в госзакупках, пользоваться различными льготами, как, например, малый бизнес, их деятельность не может рекламироваться в СМИ или распространяться среди несовершеннолетних граждан РФ. Как правило, это в большей степени затрагивает работу различных общественных деятелей, активистов, блогеров и журналистов или артистов, кто вдруг решил заняться политикой.

Вряд ли теперь Лирнику* удастся гастролировать по России, поскольку его иноагентский статус будет останавливать возможных организаторов его выступлений. Согласно принятым в июле 2023 года поправкам в закон об иноагентах, юридические и физические лица, «независимо от их гражданства или отсутствия такового, при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента, указанные в статье 11 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». «Действия (бездействие) таких лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства Российской Федерации об иностранных агентах».

При этом, по словам Бережной, стоит отметить ещё одну важную деталь: с момента признания иноагентом Антон Лирник* обязан соответствующим образом маркировать каждый свой пост в соцсетях, каждую афишу и рекламный баннер с упоминанием его имени. Это же касается статей в СМИ, сценариев шоу и фильмов — всей той медиапродукции, которую выпускает юморист. В случае если Лирник* будет уклоняться от выполнения требований Минюста РФ, к нему на первом этапе будут применены штрафные санкции, а позже дойдёт и до уголовного дела. Таким образом, либо шоумен окажется «невъездным» в Россию навсегда, либо по приезде придётся отправиться на скамью подсудимых: согласно ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) ему будет грозить до двух лет заключения.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** Входит по решению Росфинмониторинга в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Авторы Евгений Кузнецов