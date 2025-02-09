Американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*. По его словам, никто их не слушает. Тем временем на работу этих радиостанций тратится около 1 миллиарда долларов в год из денег налогоплательщиков США.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (не считая удушающей бюрократии). Их больше никто не слушает», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

По мнению предпринимателя, «Радио Свобода»* и «Голос Америки»* принадлежат «сумасшедшим радикальным левым людям». Но их никто не слушает, и они «разговаривают сами с собой, сжигая $1 млрд в год из денег налогоплательщиков США».

Ранее президент Америки Дональд Трамп поручил администрации общих служб США расторгнуть все контракты со СМИ. В послании республиканца содержится приказ отозвать все контракты для Politico, Би-Би-Си, E&E (подразделение Politico) и Bloomberg.