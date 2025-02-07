Трамп поручил администрации общих служб США расторгнуть все контракты со СМИ
Axios: GSA расторгнет все контракты со СМИ по поручению Трампа
Президент США Дональд Трамп поручил Администрации общих служб Штатов (GSA) расторгнуть все контракты со СМИ. Ведомство занимается управлением и поддержкой основных функций федерального правительства, сообщает портал Axios.
Представитель администрации республиканца написал GSA электронное письмо. В послании содержится приказ отозвать все контракты для Politico, Би-Би-Си, E&E (подразделение Politico) и Bloomberg.
«Отозвать все контракты с Politico, BBC, E&E (дочерняя компания Politico) и Bloomberg. Отмените все медиаконтракты сегодня», — говорится в сообщении.
Ранее Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из бюджета для выплат СМИ. По его словам, деньги пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве «платы» за хорошие истории о демократах. Президент отметил, что издание Politico получило восемь миллионов долларов.
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