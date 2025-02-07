Трамп решил уволить главу избиркома США с помощью письма
Глава избиркома США Вайнтрауб заявила, что Трамп послал ей письмо об увольнении
Президент США Дональд Трамп направил главе федеральной избирательной комиссии (FEC, Federal Election Commission) Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х. Госслужащая считает действия главы Белого дома незаконными.
«Сегодня получила письмо от президента США, в котором он предлагает снять меня с поста комиссара и председателя FEC. Есть законный способ заменить комиссаров FEC — это не он. Мне повезло служить американскому народу и попутно решать проблемы», — пишет председатель.
Избирком состоит из шести человек: трёх демократов и трёх республиканцев. Председатель меняется каждый год. В январе этот пост вновь заняла Вайнтрауб. Согласно американскому законодательству, для увольнения члена комиссии необходимо, чтобы президент предложил замену, которую должен утвердить Сенат. Трамп в своём письме не назвал замену для Вайнтрауб.
В январе Дональд Трамп приступил к «кадровым чисткам» в Белом доме, убрав более 1 тысячи сотрудников, которых назначала администрация Джо Байдена. По словам нового американского лидера, эти люди не соответствуют его концепции о возвращении Штатам величия.
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