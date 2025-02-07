Трамп решил уволить главу избиркома США с помощью письма

Президент США Дональд Трамп направил главе федеральной избирательной комиссии (FEC, Federal Election Commission) Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х. Госслужащая считает действия главы Белого дома незаконными.

«Сегодня получила письмо от президента США, в котором он предлагает снять меня с поста комиссара и председателя FEC. Есть законный способ заменить комиссаров FEC — это не он. Мне повезло служить американскому народу и попутно решать проблемы», — пишет председатель.

Избирком состоит из шести человек: трёх демократов и трёх республиканцев. Председатель меняется каждый год. В январе этот пост вновь заняла Вайнтрауб. Согласно американскому законодательству, для увольнения члена комиссии необходимо, чтобы президент предложил замену, которую должен утвердить Сенат. Трамп в своём письме не назвал замену для Вайнтрауб.