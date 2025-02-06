Трамп пригрозил демократам скандалом на фоне растрат USAID

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в хищении миллиардов бюджетных долларов для выплат СМИ. Об этом лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве «платы» за хорошие истории о демократах», — написал Трамп.