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6 февраля, 14:35

Трамп пригрозил демократам скандалом на фоне растрат USAID

Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из бюджета для выплат СМИ

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в хищении миллиардов бюджетных долларов для выплат СМИ. Об этом лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве «платы» за хорошие истории о демократах», — написал Трамп.

Президент отметил, что издание Politico получило восемь миллионов долларов. Он задался вопросом, какие ещё издания брали бюджетные деньги. Трамп пригрозил демократам «самым большим скандалом».

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Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию. Ведомство уличили в финансировании беспорядков в Грузии и поддержке Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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