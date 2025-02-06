Трамп пригрозил демократам скандалом на фоне растрат USAID
Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из бюджета для выплат СМИ
Американский лидер Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в хищении миллиардов бюджетных долларов для выплат СМИ. Об этом лидер написал в своей соцсети Truth Social.
«Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве «платы» за хорошие истории о демократах», — написал Трамп.
Президент отметил, что издание Politico получило восемь миллионов долларов. Он задался вопросом, какие ещё издания брали бюджетные деньги. Трамп пригрозил демократам «самым большим скандалом».
Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию. Ведомство уличили в финансировании беспорядков в Грузии и поддержке Украины.
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