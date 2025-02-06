Азербайджан завернул работу опальной организации USAID
Баку уведомил США о прекращении деятельности USAID в Азербайджане
Власти Азербайджана отправили Вашингтону официальное уведомление о завершении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом доложил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде в беседе с ТАСС.
«Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», — сказал Гаджизаде.
Ещё 16 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что юридическая база для работы USAID в Азербайджане на данный момент отсутствует и его деятельность должна быть свернута.
Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию. Организацию уличили в финансировании беспорядков в Грузии.
Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider