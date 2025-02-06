Азербайджан завернул работу опальной организации USAID

Власти Азербайджана отправили Вашингтону официальное уведомление о завершении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом доложил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде в беседе с ТАСС.

«Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», — сказал Гаджизаде.