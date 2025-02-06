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Регион
6 февраля, 10:06

Азербайджан завернул работу опальной организации USAID

Баку уведомил США о прекращении деятельности USAID в Азербайджане

Власти Азербайджана отправили Вашингтону официальное уведомление о завершении деятельности Агентства США по международному развитию (USAID) в стране. Об этом доложил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде в беседе с ТАСС.

«Американской стороне направлено официальное уведомление об отсутствии правовых основ для деятельности USAID в стране и прекращении его работы», — сказал Гаджизаде.

Ещё 16 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что юридическая база для работы USAID в Азербайджане на данный момент отсутствует и его деятельность должна быть свернута.

Команда Маска со скандалом вскрыла секретную комнату USAID
Команда Маска со скандалом вскрыла секретную комнату USAID

Напомним, что с февраля этого года сайт USAID не работает, а его аккаунты в соцсетях оказались заблокированы. Это произошло на фоне критики со стороны Илона Маска, который назвал агентство преступной организацией, анонсировав его ликвидацию. Организацию уличили в финансировании беспорядков в Грузии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Николай Рюмин
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