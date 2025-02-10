Захарова поддержала Маска в войне с «независимыми» СМИ в России и на Украине

Мария Захарова прокомментировала идею главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского бизнесмена Илона Маска закрыть СМИ, которые в РФ были признаны иноагентами. В интервью kp.ru официальный представитель МИД России заявила, что не удивлена такому исходу.

«Потому что они пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов», — заявила Захарова.

Но дипломат уверена, что и в случае закрытия этих радиостанций пропагандистские ресурсы всё равно останутся. Только их переформатируют под новые реалии.