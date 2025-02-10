Захарова поддержала Маска в войне с «независимыми» СМИ в России и на Украине
Захарова оценила идею Маска закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*
Мария Захарова прокомментировала идею главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американского бизнесмена Илона Маска закрыть СМИ, которые в РФ были признаны иноагентами. В интервью kp.ru официальный представитель МИД России заявила, что не удивлена такому исходу.
«Потому что они пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма и работали против американских внутренних политических оппонентов», — заявила Захарова.
Но дипломат уверена, что и в случае закрытия этих радиостанций пропагандистские ресурсы всё равно останутся. Только их переформатируют под новые реалии.
Напомним, Илон Маск посмеялся над «независимыми» СМИ в России и на Украине, у которых теперь пропал источник финансирования в лице Агентства США по международному развитию (USAID). Позже он предложил закрыть «Радио Свобода»* и «Голос Америки»*, которые вещают на русском языке на территорию России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. По его оценке, эти станции принадлежат «сумасшедшим радикальным левым людям», и их уже давно никто не слушает. Несмотря на это, они сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков.
* Внесены Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов, заблокированы на территории РФ
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