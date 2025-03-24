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24 марта, 10:24

В Раде назвали негласную причину отправки «миротворцев» из Франции и Британии на Украину

Дубинский: Британские и французские «миротворцы» будут охранять Зеленского

Задачей «миротворцев» из Франции и Британии на Украине будет охрана Владимира Зеленского и стратегических объектов, которые он обещал своим союзникам. Об этом на странице в личной соцсети заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Британские и французские «миротворцы» будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского, и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами», — написал нардеп.

Утверждается, что под предлогом поддержания мира планируется разместить войска на данных объектах. В дальнейшем, эти «миротворцы» смогут ссылаться на ранее заключённые секретные договорённости и протоколы, чтобы оправдать свои действия.

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Ранее стало известно, что в состав отправленного в Незалежную после окончания боевых действий миротворческого контингента могут войти военные из стран Азии и Южной Америки. В частности речь идёт об Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Юрий Лысенко
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