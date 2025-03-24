Задачей «миротворцев» из Франции и Британии на Украине будет охрана Владимира Зеленского и стратегических объектов, которые он обещал своим союзникам. Об этом на странице в личной соцсети заявил депутат Рады Александр Дубинский.

«Британские и французские «миротворцы» будут, по сути, выполнять функцию охраны Зеленского, и обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами», — написал нардеп.

Утверждается, что под предлогом поддержания мира планируется разместить войска на данных объектах. В дальнейшем, эти «миротворцы» смогут ссылаться на ранее заключённые секретные договорённости и протоколы, чтобы оправдать свои действия.