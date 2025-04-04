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4 апреля, 07:03

ВСУ лихорадочно докладывают о «‎грядущем наступлении» русских с участием 15 новых дивизий

Замглавы офиса Зеленского Палиса: ВС РФ готовят 15 новых дивизий для наступления

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Фото © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Командование ВСУ доложило о наращивании Армией России личного состава войск в зоне конфликта в рамках подготовки к «грядущему масштабному наступлению» сразу на нескольких направлениях. С таким утверждением выступил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

По словам политика, расширить группировку российских войск в зоне СВО планируется до 150 тысяч военнослужащих, что равняется около 15 новых мотострелковых дивизий.

«Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет», — сказал Палиса телеканалу «Общественное» и признал, что Армия России продолжает постепенно продвигаться вперёд, продавливая отдельные участки фронта и достигая новых тактических успехов.

На Украине с некоторых пор не стихают разговоры о планах ВС РФ пойти в наступление. Так, по утверждению украинских экспертов, Россия якобы стянула около 70 тысяч солдат на Запорожское направление, а в поддержку им было отправлено 300 танков и 700 различных бронированных машин. Зеленский в ходе визита в Париж 27 марта заявил о подготовке русских к прорыву на северо-востоке — в Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

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Андрей Бражников
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