ВСУ лихорадочно докладывают о «‎грядущем наступлении» русских с участием 15 новых дивизий

Командование ВСУ доложило о наращивании Армией России личного состава войск в зоне конфликта в рамках подготовки к «грядущему масштабному наступлению» сразу на нескольких направлениях. С таким утверждением выступил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.

По словам политика, расширить группировку российских войск в зоне СВО планируется до 150 тысяч военнослужащих, что равняется около 15 новых мотострелковых дивизий.