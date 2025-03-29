Костенко: Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сообщил, что Россия готовит масштабное наступление на Украине к концу лета 2025 года.

«Россия действительно готовится к наступлению», — приводят его слова украинские СМИ.

Костенко объяснил, что появление новых российских военных частей указывает на планы активизации боевых действий. Он предположил, что нападение начнётся не раньше середины или конца лета 2025 года. Также он добавил, что прорывы могут произойти на отдельных участках протяжённостью 1000 километров вдоль фронта.