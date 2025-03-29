В МВФ назвали сроки окончания конфликта на Украине
МВФ спрогнозировал конец конфликта на Украине к концу 2025 года
Согласно основному сценарию обновлённого прогноза Международного валютного фонда, конфликт в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Соответсвующий документ опубликован на сайте организации.
«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — говорится в публикации.
В документе также предполагается, что в 2025 году рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта. При этом отмечается, что успехи в урегулировании конфликта могут положительно сказаться на экономической ситуации в стране. Кроме того, рассматриваются возможные изменения в международной финансовой и военной поддержке Украины, поскольку мирные переговоры только начинаются.
Ранее в Госдуме заявили, что СВО, скорее всего, подойдёт к концу уже в ближайшие месяцы, однако после неё начнётся «основная война», которая окончательно перевернёт весь мир. По мнению депутатов, ключевые события заключительной стадии специальной военной операции ожидаются весной, после чего она будет завершена. С окончанием операции начнут проясняться перспективы дальнейших событий.
Telegram / Минобороны России