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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 марта, 15:20

В МВФ назвали сроки окончания конфликта на Украине

МВФ спрогнозировал конец конфликта на Украине к концу 2025 года

Согласно основному сценарию обновлённого прогноза Международного валютного фонда, конфликт в Украине может закончиться в последние месяцы 2025 года. Соответсвующий документ опубликован на сайте организации.

«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы текущего года», — говорится в публикации.

В документе также предполагается, что в 2025 году рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта. При этом отмечается, что успехи в урегулировании конфликта могут положительно сказаться на экономической ситуации в стране. Кроме того, рассматриваются возможные изменения в международной финансовой и военной поддержке Украины, поскольку мирные переговоры только начинаются.

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Ранее в Госдуме заявили, что СВО, скорее всего, подойдёт к концу уже в ближайшие месяцы, однако после неё начнётся «основная война», которая окончательно перевернёт весь мир. По мнению депутатов, ключевые события заключительной стадии специальной военной операции ожидаются весной, после чего она будет завершена. С окончанием операции начнут проясняться перспективы дальнейших событий.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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