Военкор предупредил о «кровавом сюрпризе» после СВО
Военкор Стешин: После окончания СВО для РФ готовится «кровавый сюрприз»
По завершении специальной военной операции (СВО) для России готовится «кровавый сюрприз». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Под этим тревожным термином журналист имеет в виду неконтролируемый поток мигрантов в нашу страну. По его мнению, опасность, связанная с образованием национальных диаспор, сопоставима по своим масштабам с ситуацией на Украине.
«Пример из новейшей истории — в 2014 году Россия не воспользовалась «окном возможностей» для аншлюса Украины и это подарило нам восемь лет мира! А как известно, мир — самая бесценная нематериальная субстанция», — пишет Стешин в телеграм-канале.
Ранее депутаты ЛДПР предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов в Россию как минимум до конца 2026 года. Глава фракции Леонид Слуцкий объяснил эту инициативу необходимостью обеспечить безопасность граждан.
Telegram / Минобороны России