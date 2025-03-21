По завершении специальной военной операции (СВО) для России готовится «кровавый сюрприз». Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Под этим тревожным термином журналист имеет в виду неконтролируемый поток мигрантов в нашу страну. По его мнению, опасность, связанная с образованием национальных диаспор, сопоставима по своим масштабам с ситуацией на Украине.

«Пример из новейшей истории — в 2014 году Россия не воспользовалась «окном возможностей» для аншлюса Украины и это подарило нам восемь лет мира! А как известно, мир — самая бесценная нематериальная субстанция», — пишет Стешин в телеграм-канале.