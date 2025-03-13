Слуцкий предложил полностью запретить въезд мигрантов в Россию до конца года

Депутаты ЛДПР предлагают полностью запретить мигрантам въезд на территорию России как минимум до конца 2025 года для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил глава фракции Леонид Слуцкий в беседе с РИА «Новости».

«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — сказал Слуцкий.

По его словам, число мигрантов в России уже перевалило за «критическую массу». Прирост приезжих на конец 2024 года составил 568,5 тысячи человек, что является максимальным показателем с 1995 года, когда он составил 599 тысяч. Слуцкий добавил, что стране нужна суверенная миграционная политика. Нынешние события вредят интересам большинства россиян, отметил он. Парламентарий предложил запретить ввоз семей мигрантов и отменить социальные льготы.