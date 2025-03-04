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4 марта, 10:58

Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге

Школьника-мигранта, который избил сверстника в Калуге, выдворили из России. Об этом сообщает организация «Русская Община».

«Дело о жестоком избиении школьника в туалете калужской школы, которым тщательно занималась Русская Община Калуги, получило закономерный итог. Учащийся из семьи мигрантов по имени Сурхоб выдворен из страны», — говорится в сообщении.

В «Русской общине» добавили, что, вероятно, депортированы и родители нападавшего.

Инцидент произошёл в прошлом году. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, выявили рваную рану лица и проблемы с передними зубами, два из которых пришлось удалить. Причиной конфликта стал отказ мальчика пересаживаться на другую парту, на чём настаивал нападавший.

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Shutterstock / FOTODOM / springtime78

Никита Никонов
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