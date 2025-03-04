Из России депортировали школьника-мигранта, избившего сверстника в Калуге
Школьника-мигранта, который избил сверстника в Калуге, выдворили из России. Об этом сообщает организация «Русская Община».
«Дело о жестоком избиении школьника в туалете калужской школы, которым тщательно занималась Русская Община Калуги, получило закономерный итог. Учащийся из семьи мигрантов по имени Сурхоб выдворен из страны», — говорится в сообщении.
В «Русской общине» добавили, что, вероятно, депортированы и родители нападавшего.
Инцидент произошёл в прошлом году. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, выявили рваную рану лица и проблемы с передними зубами, два из которых пришлось удалить. Причиной конфликта стал отказ мальчика пересаживаться на другую парту, на чём настаивал нападавший.
Ранее в России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья. В Госдуме объяснили, что речь идёт о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищённости граждан и сохранении общего имущества при аварийных ситуациях
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