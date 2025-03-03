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3 марта, 07:38

В России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья

«Известия»: Владельцев квартир хотят обязать передавать данные о съёмщиках в МВД

В России хозяев жилья хотят обязать передавать данные о съёмщиках в МВД и управляющие компании. С соответствующей инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты Госдумы, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным газеты, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (партия «Единая Россия») предложила обязать владельцев квартир уведомлять полицию о фактах сдачи жилья.

«Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — подчеркнула парламентарий.

Согласно документу, эту инициативу собираются поддержать в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный объяснил, что речь идёт о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищённости граждан России, сохранении общего имущества при аварийных ситуациях. По его словам, если этот механизм заработает, то жители многоквартирных домов почувствуют себя в большей безопасности.

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А ранее Life.ru сообщал, что за отказ от регистрации мигрантов собственникам квартир грозит штраф до четырёх тысяч рублей. В МВД РФ напомнили, что постановка иностранного гражданина на учёт — это обязанность владельца жилья.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Дарья Нарыкова
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