В России предложили передавать в МВД сведения о съёмщиках жилья
«Известия»: Владельцев квартир хотят обязать передавать данные о съёмщиках в МВД
В России хозяев жилья хотят обязать передавать данные о съёмщиках в МВД и управляющие компании. С соответствующей инициативой к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратились депутаты Госдумы, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.
По данным газеты, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева (партия «Единая Россия») предложила обязать владельцев квартир уведомлять полицию о фактах сдачи жилья.
«Эта ситуация порождает множество проблем. Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — подчеркнула парламентарий.
Согласно документу, эту инициативу собираются поддержать в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный объяснил, что речь идёт о борьбе с незаконной миграцией, о повышении антитеррористической защищённости граждан России, сохранении общего имущества при аварийных ситуациях. По его словам, если этот механизм заработает, то жители многоквартирных домов почувствуют себя в большей безопасности.
А ранее Life.ru сообщал, что за отказ от регистрации мигрантов собственникам квартир грозит штраф до четырёх тысяч рублей. В МВД РФ напомнили, что постановка иностранного гражданина на учёт — это обязанность владельца жилья.
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