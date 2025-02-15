Собственников квартир предупредили о штрафе за отказ от регистрации иностранцев

Владельцы жилплощади, которые сдают квадратные метры приезжим и мигрантам, могут быть оштрафованы в случае отказа от регистрации иностранца по месту его пребывания. Об этом сообщили в Главном управлении по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

В ведомстве отметили, что постановка иностранного гражданина на учёт — это обязанность собственника. Если же собственник квартиры нарушает действующее законодательство, то рискует получить штраф в размере до четырёх тысяч рублей.

Также в МВД напомнили, что учёт по месту пребывания и регистрация по месту жительства — две совершенно разные вещи. Однако в обоих случаях «иностранец не имеет права регистрировать родственников, пересдавать недвижимость или распоряжаться ею».