Руководителей УлГТУ арестовали из-за студентов-мигрантов, не знающих русского

Четверых членов руководящего состава Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) заключили под стражу по подозрению в принятии на бюджет 129 иностранных граждан, не владеющих русским языком. Об этом сообщил телеграм-канал СК РФ.

«Предварительно установлено, что лица из числа руководства Ульяновского государственного технического университета с 2022 по 2025 год безосновательно зачисляли в вуз иностранных студентов, не владеющих русским языком и не способных осваивать образовательную программу», — говорится в публикации ведомства.

В Следственном комитете пояснили, что за каждого из зачисленных студентов университет получал средства из российского бюджета. За три года подобных манипуляций директорат университета без законных оснований зачислил по меньшей мере 129 иностранцев. Ущерб, нанесённый госбюджету этими действиям, оценивается приблизительно в 20 миллионов рублей.

В соответствии с ходатайством следствия, суд постановил заключить троих из обвиняемых под стражу. Ещё один отправлен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».